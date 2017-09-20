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20 сентября 2017, 18:59 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Матч с «Эйбаром» стал для «Барселоны» худшим по посещаемости с 2011 года

Матч 5-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Эйбаром» (6:1) стал худшим по посещаемости на стадионе «Камп Ноу» с 2011 года.

Матч 5-го тура чемпионата Испании между Барселоной и <span class=error>Эйбаром</span> (6:1) стал худшим по посещаемости на стадионе <span class=error>Камп</span> Ноу с 2011 года. Увеличить
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По информации Sport, игру посетили 51645 болельщиков. В этой встрече четыре гола за каталонцев забил нападающий Лионель Месси, еще по одному — Паулинью и Денис Суарес.

В 2011 году матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и БАТЭ посетили 37374 зрителя. «Камп Ноу» вмещает 98772 зрителей.

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