Матч с «Эйбаром» стал для «Барселоны» худшим по посещаемости с 2011 года
Матч 5-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Эйбаром» (6:1) стал худшим по посещаемости на стадионе «Камп Ноу» с 2011 года.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По информации Sport, игру посетили 51645 болельщиков. В этой встрече четыре гола за каталонцев забил нападающий Лионель Месси, еще по одному — Паулинью и Денис Суарес.
В 2011 году матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и БАТЭ посетили 37374 зрителя. «Камп Ноу» вмещает 98772 зрителей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter