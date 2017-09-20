Матч с «Эйбаром» стал для «Барселоны» худшим по посещаемости с 2011 года

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По информации Sport, игру посетили 51645 болельщиков. В этой встрече четыре гола за каталонцев забил нападающий Лионель Месси, еще по одному — Паулинью и Денис Суарес.

В 2011 году матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и БАТЭ посетили 37374 зрителя. «Камп Ноу» вмещает 98772 зрителей.