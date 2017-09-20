Левандовски начал учить испанский язык

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Как сообщает Bild, польский форвард уже начал учить испанский язык в преддверии будущего трансфера. Ранее Левандовски заявил, что счастлив в немецком клубе.

Отметим, что ранее Левандовски публично раскритиковал руководство мюнхенского клуба за неспособность соответствовать «ПСЖ» и «Барселоне» на трансферном рынке, а также заявил, что сейчас в футболе важнее деньги и успехи, а не верность клуба своей философии. Это не понравилось многим игрокам, поэтому игрок в ближайшее время может сменить команду.