Левандовски начал учить испанский язык
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски намерен перейти в «Реал».
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Как сообщает Bild, польский форвард уже начал учить испанский язык в преддверии будущего трансфера. Ранее Левандовски заявил, что счастлив в немецком клубе.
Отметим, что ранее Левандовски публично раскритиковал руководство мюнхенского клуба за неспособность соответствовать «ПСЖ» и «Барселоне» на трансферном рынке, а также заявил, что сейчас в футболе важнее деньги и успехи, а не верность клуба своей философии. Это не понравилось многим игрокам, поэтому игрок в ближайшее время может сменить команду.
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