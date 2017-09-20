«Акжайык» обыграл «Атырау» и одержал третью подряд победу в КПЛ

Игра проходила сегодня, 20 сентября, на стадионе имени Петра Атояна в Уральске и завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола на 77-й минуте стал нападающий «Акжайыка» Юрий Перцух.

Для «Акжайыка» эта победа стала второй подряд и седьмой в КПЛ. Набрав 29 очков, уральцы сравнялись с «Кайсаром», который идет на седьмой строчке в таблице.

Это поражение стало для «Атырау» 13-м в КПЛ. «Нефтяники» не могут победить с 29 июля, а серия составляет уже шесть матчей (две ничьи и четыре поражения). С 26 очками «Атырау» идет на предпоследнем, 12-м, месте.