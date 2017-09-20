Месси сделал покер, «Барса» победила. Вальверде придумал, как жить без Неймара

ЭФФЕКТ ПАУЛИНЬЮ

Паулинью в «Барсе» — почти как Петкович в «Спартаке». Не бесплатно, почти за 40 миллионов евро и из чемпионата Китая, но ожидания были, как от ставшего красно-белым серба из «Црвене Звезде» — невысокие. От новости о трансфере бразильца палец сам тянулся к виску и начинал вращательные движения. Что-то из области интернет-мемов: «Ожидание — Коутиньо, Дибала, Вератти, Сери (нужное подчеркнуть). Реальность — Паулинью».

Приход бразильца совпал с августовским фиаско «Барсы» в Суперкубке страны (1:5 от «Реала» по сумме двух матчей), и для болельщиков сине-гранатовых все сложилось воедино. По соцсетям стал гулять призыв #BartomeuDimiteYa («Бартомеу, проваливай уже»), фанаты, критикуя президента клуба, не ждали ничего хорошего от предстоящего сезона, тоскуя об упущенных за летнее трансферное окно возможностях. На презентации Паулинью три раза почеканил мяч, а клубный магазин в этот день продал всего одну (!) его футболку.

Но вот случился трехминутный дебют бразильца в матче против «Алавеса», потом два выхода на замену в каталонском дерби и в Лиге чемпионов, где Паулинью был совсем неплох, — и, наконец, решающее появление в неубедительной игре против «Хетафе», где он первым же ударом в створ ворот запустил счетчик голов за «Барсу» и попутно принес каталонцам волевую победу. От любви до ненависти — и наоборот — есть только миг, на нем и держатся все отношения болельщиков во всем мире. И Паулинью, в общем-то, несправедливо списанного фанатами в утиль, тут же оттуда достали, отряхнули и начали ценить.

ЭФФЕКТ ВАЛЬВЕРДЕ

Во вчерашней игре с «Эйбаром» бразилец вышел с первых минут, отыграл весь матч, забил сам, отдал голевую Месси, напрямую поучаствовал еще в одном голе аргентинца, когда хитро пропустил между ног передачу Бускетса, и был тем волнорезом, о который разбивались все волны гостевых атак через центр. Будучи схожим игроком (по функциям) с Андре Гомешем, Паулинью на порядок эффективнее португальца — за счет опыта ли, спокойствия ли или еще чего-то, но его переход в «Барселону», недавно казавшийся ошибкой и аферой Бартомеу, теперь выглядит таким своевременным чудом. Говорят, китайцы ни за что не хотели его отпускать, но на трансфере настоял сам Вальверде, что еще раз подчеркивает его способность думать на несколько шагов вперед — и руководство каталонцев прислушалось к новому тренеру и активировало опцию выплаты отступных: в Китае, как и в Испании, такой пункт в контракте футболиста имеется.

Сейчас все говорит о том, что Вальверде уже представил себе, как жить без Неймара, придумал, как быть — и планомерно реализует придуманное на практике. Впрочем, пока все игры (кроме «Юве») были проходными. Не перехвалить бы — ни игрока, ни тренера.

ЭФФЕКТ МЕССИ

Мощная поддержка Паулинью за спиной позволила Месси меньше думать об обороне — и вот, что из этого вышло. Четвертый «покер» в ли лиге, 40-й гол в 40 матчах за каталонцев в 2017 году, 300-й мяч на «Камп Ноу» и отрыв в гонке бомбардиров — у аргентинца 9 голов после 5 туров, у второго, валенсийца Симоне Дзадзы, — 4 (благодаря вчерашнему хет-трику в ворота «Малаги»). Лео, возможно, впервые в карьере не спасовал перед сложной ситуацией, в которой оказалась «Барса» после ухода Неймара, и взял на себя всю ответственность за происходящее. И новый бразилец, взамен прежнего, вовсю помогает ему в этом.

ЭФФЕКТ ДЕМБЕЛЕ

Французский новичок не успел толком освоиться в сине-гранатовой форме, как тут же вылетел на 3−4 месяца из-за «нехватки опыта в вопросе травм» (со слов Вальверде). Вчера его прооперировал в Финляндии знаменитый гуру медицины — доктор Сакари Орава, специалист преклонных лет (72 года, в спортивной медицине с 1980-го), — через «волшебные» (со слов его пациентов) руки которого прошли в свое время Пеп Гвардиола, Марко ван Бастен, Дэвид Бэкхем. Собственно, Финляндия и была выбрана «Барсой» лишь из-за этого прекрасного специалиста. Операция прошла успешно, впереди 3,5−4 месяца на возвращение самого дорогого футболиста в истории каталонцев в строй.

На вчерашний матч команда вышла в футболках в поддержку молодого француза. Courage Ousmane!

ЭФФЕКТ ДЕУЛОФЕУ

В отсутствие француза, на которого и рассчитывать-то толком Вальверде еще не привык, место в атаке занял Деулофеу, которому точно нельзя было отказать в старании, но уж очень много ошибок он допускает — неточные передачи, неудачные обводки, неубедительные удары. Все это, к сожалению, преследует и Алькасера, которого, как и Турана, Вальверде держит в уме, но дальше мыслей дело пока не идет. Замена Деулофеу (именно его, а не Семеду) на Алейша Видаля (сделавшего голевую на Месси) — очередной тренерский эксперимент с проверкой игроков на готовность ротации в атаке.

Пока Деулофеу старался, но проваливал игру, второй гол во второй встрече подряд записал на себя еще один герой матча против «Хетафе» Денис Суарес. Убедительная победа хозяев с теннисным счетом подарила свежие мысли и приятное ощущение болельщикам «Барсы», что все неудачные серии когда-то заканчиваются — три года подряд до этого каталонцы теряли очки в 5-м туре чемпионата: 2014/15 против «Малаги» (0:0), 2015/16 против «Сельты» (1:4), 2016/17 против «Атлетико» (1:1).

Что же, у каталонцев накопилось неудачных серий, с которыми можно и нужно покончить.