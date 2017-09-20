Месси сделал покер, «Барса» победила. Вальверде придумал, как жить без Неймара
«Барселона» громит «Эйбар» (6:1) и увеличивает отрыв от «Реала» на 7 очков.
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ЭФФЕКТ ПАУЛИНЬЮ
Паулинью в «Барсе» — почти как Петкович в «Спартаке». Не бесплатно, почти за 40 миллионов евро и из чемпионата Китая, но ожидания были, как от ставшего
Приход бразильца совпал с августовским фиаско «Барсы» в Суперкубке страны (1:5 от «Реала» по сумме двух матчей), и для болельщиков
Но вот случился трехминутный дебют бразильца в матче против «Алавеса», потом два выхода на замену в каталонском дерби и в Лиге чемпионов, где Паулинью был совсем неплох, — и, наконец, решающее появление в неубедительной игре против «Хетафе», где он первым же ударом в створ ворот запустил счетчик голов за «Барсу» и попутно принес каталонцам волевую победу. От любви до ненависти — и наоборот — есть только миг, на нем и держатся все отношения болельщиков во всем мире. И Паулинью, в
ЭФФЕКТ ВАЛЬВЕРДЕ
Во вчерашней игре с «Эйбаром» бразилец вышел с первых минут, отыграл весь матч, забил сам, отдал голевую Месси, напрямую поучаствовал еще в одном голе аргентинца, когда хитро пропустил между ног передачу Бускетса, и был тем волнорезом, о который разбивались все волны гостевых атак через центр. Будучи схожим игроком (по функциям) с Андре Гомешем, Паулинью на порядок эффективнее португальца — за счет опыта ли, спокойствия ли или еще
Сейчас все говорит о том, что Вальверде уже представил себе, как жить без Неймара, придумал, как быть — и планомерно реализует придуманное на практике. Впрочем, пока все игры (кроме «Юве») были проходными. Не перехвалить бы — ни игрока, ни тренера.
ЭФФЕКТ МЕССИ
Мощная поддержка Паулинью за спиной позволила Месси меньше думать об обороне — и вот, что из этого вышло. Четвертый «покер» в ли лиге, 40-й гол в 40 матчах за каталонцев в 2017 году, 300-й мяч на «Камп Ноу» и отрыв в гонке бомбардиров — у аргентинца 9 голов после 5 туров, у второго, валенсийца Симоне Дзадзы, — 4 (благодаря вчерашнему
ЭФФЕКТ ДЕМБЕЛЕ
Французский новичок не успел толком освоиться в
На вчерашний матч команда вышла в футболках в поддержку молодого француза. Courage Ousmane!
ЭФФЕКТ ДЕУЛОФЕУ
В отсутствие француза, на которого и
Пока Деулофеу старался, но проваливал игру, второй гол во второй встрече подряд записал на себя еще один герой матча против «Хетафе» Денис Суарес. Убедительная победа хозяев с теннисным счетом подарила свежие мысли и приятное ощущение болельщикам «Барсы», что все неудачные серии
Что же, у каталонцев накопилось неудачных серий, с которыми можно и нужно покончить.
|19.09.2017 23:00
|Зрители 51645
|основной раунд: 5-й тур
|Camp Nou
|Эрнесто Вальверде
|Хосе Луис Мендилибар
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|13
|10
|Удары в створ
|14
|7
|Угловые
|8
|4
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
- Вышел из игры
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