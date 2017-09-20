Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31068982/
20 сентября 2017, 17:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» и «Эвертон» заинтересованы в услугах форварда «ПСЖ» Кавани

«Челси» и «Эвертон» проявляют интерес к нападающему «ПСЖ» Эдинсону Кавани.

<span class=error>Челси</span> и <span class=error>Эвертон</span> проявляют интерес к нападающему <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Эдинсону</span> <span class=error>Кавани</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает Daily Mail, форвард может задуматься о смене команды, учитывая его положение в стане парижского клуба.

Во время матча 6-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» (2:0) уругваец несколько раз спорил с одноклубником Неймаром по поводу того, кто из них будет исполнять пенальти и штрафные удары. Позже появилась информация о конфликте между игроками и даже об их стычке в раздевалке, которая едва не переросла в драку. Кроме того, испанское издание Sport.es сообщило, что Неймар попросил руководство клуба продать Кавани.

Отмечается, что кроме английских клубов к Кавани присматриваются «Наполи», «Ювентус», «Милан» и дортмундская «Боруссия».

ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Эвертон
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

ФИФА вновь подозревает «Челси» в нарушении правил трансферов молодых игроков

ФИФА вновь подозревает «Челси» в нарушении правил трансферов молодых игроков

Международная федерация футбола (ФИФА) в третий раз за восемь лет начала расследование в отношении лондонского «Челси», который подозревается в нарушении правил, касающихся трансферов молодых игроков, сообщает Daily Mail.
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп