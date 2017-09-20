Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31068557/
20 сентября 2017, 17:35 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Стали известны имена кандидатов на попадание в команду года по версии ФИФА и FIFPro

ТАСС, 20 сентября. Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена кандидатов на попадание в команду года по версии организации и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Всего в число кандидатов в команду вошли 55 человек:

вратари — Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед», Англия), Кейлор Навас («Реал», Испания), Мануэль Нойер («Бавария», Германия), Ян Облак («Атлетико», Испания);.

защитники — Давид Алаба, Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Филип Лам (все — «Бавария»), Жорди Альба, Хавьер Маскерано, Самуэль Юмтити, Жерар Пике (все — «Барселона», Испания), Дани Алвес, Тиаго Силва (оба — ПСЖ, Франция), Леонардо Бонуччи («Милан», Италия), Дани Карвахаль, Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Пепе (все — «Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Диего Годин («Атлетико»), Давид Луис («Челси», Англия), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»);.

полузащитники — Тиаго Алькантара, Артуро Видаль (оба — «Бавария»), Серхио Бускетс, Андрес Иньеста (оба — «Барселона»), Каземиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все — «Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль», Англия), Эден Азар, Н’Голо Канте (оба — «Челси»), Неманья Матич, Поль Погба (оба — «Манчестер Юнайтед»), Мессут Озил («Арсенал», Англия), Марко Верратти (ПСЖ);.

нападающие — Гарет Бэйл, Карим Бензема, Криштиану Роналду (все — «Реал»), Эдисон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все — ПСЖ), Паоло Дибала («Ювентус»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Златан Ибрагимович, Ромелу Лукаку (оба — «Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Лионель Месси, Луис Суарес (оба — «Барселона»), Алексис Санчес («Арсенал»), Роберт Левандовски («Бавария»).

В команду года войдут один вратарь, четыре защитника, три полузащитника и три нападающих. Игроки, попавшие в команду, будут объявлены во время церемонии вручения наград ФИФА 23 октября в Лондоне.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Преемственность: россиянин Алексей Сорокин избран в главный руководящий орган ФИФА

МПК может дисквалифицировать на два года атлетов за махинации с классификациями

Портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018 выпустил пятую серию проекта "Город героя"

ФК "Луч-Энергия" стал первым участником 1/8 финала Кубка России, обыграв "Анжи"