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20 сентября 2017, 16:05 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» объявил о договорённости с Бензема о продлении контракта

Нападающий Карим Бензема продлит контракт с «Реалом».

Нападающий Карим <span class=error>Бензема</span> продлит контракт с Реалом. Увеличить
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Об этом говорится на официальном сайте клуба. Стороны достигли договорённости о продлении соглашения до 30 июня 2021 года. Завтра, 21 сентября, состоятся пресс-конференция, на которой стороны поставят подписи под договором.

Карим Бензема играет за «Реал» с 2009 года, куда перешёл из «Лиона». На его счету 371 официальный матч за мадридцев, 182 гола и 104 результативные передачи.

Действующий контракт 29-летнего футболиста истекает летом 2019 года.

Реал
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