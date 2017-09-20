«Реал» объявил о договорённости с Бензема о продлении контракта

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Об этом говорится на официальном сайте клуба. Стороны достигли договорённости о продлении соглашения до 30 июня 2021 года. Завтра, 21 сентября, состоятся пресс-конференция, на которой стороны поставят подписи под договором.

Карим Бензема играет за «Реал» с 2009 года, куда перешёл из «Лиона». На его счету 371 официальный матч за мадридцев, 182 гола и 104 результативные передачи.

Действующий контракт 29-летнего футболиста истекает летом 2019 года.