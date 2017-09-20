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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31064991/
20 сентября 2017, 12:35 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Симонян: Избрание Сорокина в совет ФИФА говорит об авторитете российского футбола

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Тот факт, что генеральный директор оргкомитета чемпионата мира «Россия-2018» и член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин был избран членом совета Международной федерации футбола (ФИФА), говорит об уважении к российскому футболу. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент РФС Никита Симонян.

Выборы в совет ФИФА состоялись в среду на внеочередном конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который проходит в Женеве. Сорокин был единственным кандидатом на одно вакантное место в совете от Европы, срок его полномочий продлится до 2021 года.

«Алексей Леонидович заслуживает быть в этом совете, это блестящий во всех отношениях организатор, который немало сделал, чтобы Россия получила чемпионат мира. Я его поздравляю, это важно и для чемпионата мира, поскольку Сорокин является генеральным директором оргкомитета турнира. Для России это постоянство, потому что раньше были Вячеслав Иванович Колосков, Виталий Леонтьевич Мутко, а теперь — Алексей Леонидович. Это говорит об авторитете российского футбола и нашей организации», — сказал Симонян.

Основные выборы прошли на конгрессе УЕФА в Хельсинки в апреле. Изначально на четыре места претендовали пять кандидатов, однако кандидатура вице-премьера РФ и президента РФС Виталия Мутко не была допущена из-за несоответствия по критерию политической нейтральности, а бывший глава Футбольной ассоциации Исландии Гейр Торстейнссон отказался от участия в выборах. В итоге места в совете ФИФА получили Деян Савичевич (Черногория), Костакис Куцокумнис (Кипр) и Шандор Чаньи (Венгрия), а для определения последнего представителя от Европы был созван внеочередной конгресс.

Совет ФИФА был создан в результате реформирования международной федерации и заменил ранее действовавший исполнительный комитет, получив дополнительные полномочия.
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Алексей Сорокин избран в совет Международной федерации футбола

Алексей Сорокин избран в совет Международной федерации футбола

ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» и член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин избран в совет Международной федерации футбола (ФИФА). Выборы состоялись в среду в рамках внеочередного конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который проходит в Женеве.
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