Симонян: Избрание Сорокина в совет ФИФА говорит об авторитете российского футбола

Выборы в совет ФИФА состоялись в среду на внеочередном конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который проходит в Женеве. Сорокин был единственным кандидатом на одно вакантное место в совете от Европы, срок его полномочий продлится до 2021 года.

«Алексей Леонидович заслуживает быть в этом совете, это блестящий во всех отношениях организатор, который немало сделал, чтобы Россия получила чемпионат мира. Я его поздравляю, это важно и для чемпионата мира, поскольку Сорокин является генеральным директором оргкомитета турнира. Для России это постоянство, потому что раньше были Вячеслав Иванович Колосков, Виталий Леонтьевич Мутко, а теперь — Алексей Леонидович. Это говорит об авторитете российского футбола и нашей организации», — сказал Симонян.

Основные выборы прошли на конгрессе УЕФА в Хельсинки в апреле. Изначально на четыре места претендовали пять кандидатов, однако кандидатура вице-премьера РФ и президента РФС Виталия Мутко не была допущена из-за несоответствия по критерию политической нейтральности, а бывший глава Футбольной ассоциации Исландии Гейр Торстейнссон отказался от участия в выборах. В итоге места в совете ФИФА получили Деян Савичевич (Черногория), Костакис Куцокумнис (Кипр) и Шандор Чаньи (Венгрия), а для определения последнего представителя от Европы был созван внеочередной конгресс.

Совет ФИФА был создан в результате реформирования международной федерации и заменил ранее действовавший исполнительный комитет, получив дополнительные полномочия.