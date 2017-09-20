Глава УЕФА Чеферин: Европейский футбол переживает эпоху гармонии

В среду в Женеве проходит внеочередной конгресс УЕФА.

«За год и шесть дней, что я нахожусь в кресле президента УЕФА, мы добились существенного прогресса в плане управления. Мы сейчас переживаем эпоху гармонии. Все заняли свои места, на всех уровнях чувствуется поддержка, наше единство было восстановлено», — сказал Чеферин.

«Мы занимаем идеальную позицию, чтобы выйти на следующий уровень. Это касается наших соревнований и турниров — соревновательный баланс является нашим приоритетом номер один. Мы продолжим продвигать идею того, чтобы маленькие клубы могли играть в соревнованиях самого высокого уровня», — добавил Чеферин.

Словенец Александер Чеферин был избран президентом УЕФА по итогам внеочередного конгресса организации в Афинах в сентябре прошлого года. Новый президент УЕФА избран на 2,5 года, до следующего очередного конгресса организации. Внеочередные выборы проводились в связи с отстранением Мишеля Платини от любой деятельности, связанной с футболом. Он был обвинен в получении незаконной выплаты от бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера, дисквалификация Платини после апелляции составила четыре года.