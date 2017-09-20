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20 сентября 2017, 12:34 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Алексей Сорокин избран в совет Международной федерации футбола

ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» и член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин избран в совет Международной федерации футбола (ФИФА). Выборы состоялись в среду в рамках внеочередного конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который проходит в Женеве.

Сорокин был единственным кандидатом на одно вакантное место в совете от Европы, срок его полномочий продлится до 2021 года.

«Делегаты выбрали Алексея Сорокина. Я поздравляю Алексея с этим», — сказал глава УЕФА Александер Чеферин.

Основные выборы прошли на конгрессе УЕФА в Хельсинки в апреле. Изначально на четыре места претендовали пять кандидатов, однако кандидатура вице-премьера РФ и президента РФС Виталия Мутко не была допущена из-за несоответствия по критерию политической нейтральности, а бывший глава Футбольной ассоциации Исландии Гейр Торстейнссон отказался от участия в выборах. В итоге места в совете ФИФА получили Деян Савичевич (Черногория), Костакис Куцокумнис (Кипр) и Шандор Чаньи (Венгрия), а для определения последнего представителя от Европы был созван внеочередной конгресс.

Европу в совете также представляют итальянка Эвелина Кристеллин и Чеферин, который является вице-президентом ФИФА.

Совет ФИФА был создан в результате реформирования международной федерации и заменил ранее действовавший исполнительный комитет, получив дополнительные полномочия.
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Новости Зарубежного футбола

Симонян: Избрание Сорокина в совет ФИФА говорит об авторитете российского футбола

Симонян: Избрание Сорокина в совет ФИФА говорит об авторитете российского футбола

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Тот факт, что генеральный директор оргкомитета чемпионата мира «Россия-2018» и член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин был избран членом совета Международной федерации футбола (ФИФА), говорит об уважении к российскому футболу. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент РФС Никита Симонян.
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Алексей Сорокин избран в совет Международной федерации футбола

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