Алексей Сорокин избран в совет Международной федерации футбола
ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» и член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин избран в совет Международной федерации футбола (ФИФА). Выборы состоялись в среду в рамках внеочередного конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который проходит в Женеве.
Сорокин был единственным кандидатом на одно вакантное место в совете от Европы, срок его полномочий продлится до 2021 года.
«Делегаты выбрали Алексея Сорокина. Я поздравляю Алексея с этим», — сказал глава УЕФА Александер Чеферин.
Основные выборы прошли на конгрессе УЕФА в Хельсинки в апреле. Изначально на четыре места претендовали пять кандидатов, однако кандидатура
Европу в совете также представляют итальянка Эвелина Кристеллин и Чеферин, который является
Совет ФИФА был создан в результате реформирования международной федерации и заменил ранее действовавший исполнительный комитет, получив дополнительные полномочия.
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