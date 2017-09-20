Алексей Сорокин избран в совет Международной федерации футбола

Сорокин был единственным кандидатом на одно вакантное место в совете от Европы, срок его полномочий продлится до 2021 года.

«Делегаты выбрали Алексея Сорокина. Я поздравляю Алексея с этим», — сказал глава УЕФА Александер Чеферин.

Основные выборы прошли на конгрессе УЕФА в Хельсинки в апреле. Изначально на четыре места претендовали пять кандидатов, однако кандидатура вице-премьера РФ и президента РФС Виталия Мутко не была допущена из-за несоответствия по критерию политической нейтральности, а бывший глава Футбольной ассоциации Исландии Гейр Торстейнссон отказался от участия в выборах. В итоге места в совете ФИФА получили Деян Савичевич (Черногория), Костакис Куцокумнис (Кипр) и Шандор Чаньи (Венгрия), а для определения последнего представителя от Европы был созван внеочередной конгресс.

Европу в совете также представляют итальянка Эвелина Кристеллин и Чеферин, который является вице-президентом ФИФА.

Совет ФИФА был создан в результате реформирования международной федерации и заменил ранее действовавший исполнительный комитет, получив дополнительные полномочия.