ФИФА вновь подозревает «Челси» в нарушении правил трансферов молодых игроков
Международная федерация футбола (ФИФА) в третий раз за восемь лет начала расследование в отношении лондонского «Челси», который подозревается в нарушении правил, касающихся трансферов молодых игроков, сообщает Daily Mail.
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Издание отмечает, что дело открыто по подозрению в возможном нарушении регламента переходов иностранных футболистов не старше 18 лет.
«Поскольку расследование продолжается, никаких комментариев до определенного момента не последует», — цитирует издание представителя ФИФА.
В 2009 году ФИФА запретила «Челси» регистрировать игроков в течение двух трансферных периодов
В прошлом году дисциплинарные органы ФИФА расследовали переход в «Челси» находившегося в системе французского «Осера» Бертрана Траоре после того, как появились фотографии, на которых он в возрасте 16 лет играет за «Челси». ФИФА не разрешает трансферы игроков, не достигших 18-летнего возраста.
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