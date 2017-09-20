ФИФА вновь подозревает «Челси» в нарушении правил трансферов молодых игроков

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Издание отмечает, что дело открыто по подозрению в возможном нарушении регламента переходов иностранных футболистов не старше 18 лет.

«Поскольку расследование продолжается, никаких комментариев до определенного момента не последует», — цитирует издание представителя ФИФА.

В 2009 году ФИФА запретила «Челси» регистрировать игроков в течение двух трансферных периодов из-за перехода Гаэля Какута из французского «Ланса» в 2007 году, однако столичный клуб успешно оспорил решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В прошлом году дисциплинарные органы ФИФА расследовали переход в «Челси» находившегося в системе французского «Осера» Бертрана Траоре после того, как появились фотографии, на которых он в возрасте 16 лет играет за «Челси». ФИФА не разрешает трансферы игроков, не достигших 18-летнего возраста.