Неймар попросил руководство ПСЖ продать Кавани после конфликта с пенальти
Нападающий французского «Пари Сен-Жермена» Неймар попросил руководство клуба продать форварда команды Эдисона Кавани. Об этом сообщает портал Sport.es.
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Бразилец разозлился
Также отмечается, что бразильский форвард пользуется большей поддержкой среди товарищей по команде.
Конфликт между игроками возник 17 сентября во время игры с «Лионом», которая завершилась победой парижан со счетом 2:0. Сам Кавани заявил, что между ним и Неймаром нет никаких проблем. Однако, по информации французского L`Equipe, после встречи они чуть не подрались в раздевалке.
25-летний Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро. Этот трансфер стал рекордным для мирового футбола. Кавани выступает за парижан с 2013 года.
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