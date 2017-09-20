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20 сентября 2017, 11:17 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Неймар попросил руководство ПСЖ продать Кавани после конфликта с пенальти

Нападающий французского «Пари Сен-Жермена» Неймар попросил руководство клуба продать форварда команды Эдисона Кавани. Об этом сообщает портал Sport.es.

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Бразилец разозлился из-за поведения одноклубника во время матча чемпионата Франции с «Лионом». Кавани попытался отобрать у Неймара право исполнить штрафной, затем пенальти. Неймар уже сообщил руководству, что его дальнейшее пребывание в одной команде с уругвайцем невозможно.

Также отмечается, что бразильский форвард пользуется большей поддержкой среди товарищей по команде.

Конфликт между игроками возник 17 сентября во время игры с «Лионом», которая завершилась победой парижан со счетом 2:0. Сам Кавани заявил, что между ним и Неймаром нет никаких проблем. Однако, по информации французского L`Equipe, после встречи они чуть не подрались в раздевалке.

25-летний Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро. Этот трансфер стал рекордным для мирового футбола. Кавани выступает за парижан с 2013 года.

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