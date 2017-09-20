Лионель Месси забил 40 голов в 40 матчах за «Барселону» в 2017 году

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На старте текущего сезона на счету Месси 12 голов: 9 — в чемпионате Испании, 2 — в Лиге чемпионов и еще один — в Суперкубке Испании. Месси возглавляет снайперскую гонку «примеры», опережая на пять голов ближайшего преследователя — Симоне Дзадзу из «Валенсии».