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20 сентября 2017, 10:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Qazsport» покажет прямую трансляцию матча «Реал» — «Бетис»

В матче чемпионата Испании мадридский «Реал» примет «Бетис», пишет Sports.kz.

В матче чемпионата Испании мадридский Реал примет <span class=error>Бетис</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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Эту встречу казахстанцы смогут увидеть на телеканале «Qazsport» в ночь со среды на четверг в 02:00.

Букмекерская контора 1XBET считает явным фаворитом мадридский клуб: победа «Реала» — 1.1, ничья — 15, победа «Бетиса» — 28.

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