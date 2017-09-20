«Кайрат» рвется на первое место, или что нужно знать о матчах 30-го тура КПЛ

— «Кайрат» может довести победную серию до семи матчей. При этом близок к тому, чтобы нанести «Ордабасы» четвертое поражение в нынешнем сезоне. В случае убедительной победы алматинцы не только обойдут в таблице «Астану», имеющую две игры в запасе, но и превзойдут северян в результативности. На данный момент у кайратовцев 60 забитых мячей. У астанчан на один точный удар больше.

— «Ордабасы» в нынешнем чемпионате одержал только шесть побед в 14 играх на выезде. Если шымкентцам доведется выиграть в Алматы, то нанесут «Кайрату» лишь второе поражение. Первое алматинцы потерпели в Атырау (1:2) в рамках 11-го тура.

— «Акжайык» при победе над «Атырау» покинет предпоследнее 11-е место в таблице, а победа может стать для уральцев третьей подряд. Интересно, что в предыдущих двух «победных турах» уральцы сыграли на ноль. В то же время у «нефтяников» одна из худших защит в премьер-лиге. В ее пассиве 43 пропущенных гола. Столько же мячей пропустил только «Окжетпес».

— Между тем безвыигрышная серия «Атырау» насчитывает пять матчей. Причем только в последнем туре с «Актобе» (2:2) «нефтяникам» посчастливилось прервать «сухую» серию. До этого они не забивали четыре тура.

— В матче «Актобе» — «Тобол» может прерваться беспроигрышная серия одной из команд, если, конечно, не будет зафиксирована ничья. Например, актюбинцы не проигрывают последние четыре тура, в которых добились двух победных и двух ничейных результатов. У костанайцев аналогичные показатели.