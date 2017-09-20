Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31062685/
20 сентября 2017, 9:50 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Принцесса Иордании наняла детективов, чтобы найти коррупцию в мировом футболе

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт. Принцесса Иордании Хайя бинт аль-Хусейн более года тайно сотрудничает с частными британскими детективами с целью сбора доказательств коррупции в мировом футболе, сообщает New York Times со ссылкой на несколько источников, близких к ситуации.

<em>МОСКВА 20 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Принцесса Иордании <span class=error>Хайя</span> бинт <nobr>аль-Хусейн</nobr> более года тайно сотрудничает с частными британскими детективами с целью сбора доказательств коррупции в мировом футболе сообщает New <span class=error>York</span> Times со ссылкой на несколько источников близких к ситуации. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По данным издания, принцесса воспользовалась услугами базирующейся в Лондоне компании, которая занимается расследованиями. Представители организации пытались добиться встречи с бывшими и действующими чиновниками ФИФА, а также другими представителями футбольного сообщества. Детективы также контактировали со следователями в США.

В материале говорится, что расследование может привести к новым обвинениям по делу о коррупции в футболе после скандала, который разразился в 2015 году, когда швейцарская полиция провела серию арестов высокопоставленных чиновников ФИФА по запросу властей США. На фоне коррупционного скандала пост президента ФИФА досрочно покинул Йозеф Блаттер, который в итоге был отстранен от футбольной деятельности.

Брат принцессы Али бин аль-Хусейн дважды неудачно баллотировался на пост президента ФИФА.

Сборная Иордании
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Киркоров, Лобода, Лазарев, Билан: все звёзды на приеме Плющенко и Рудковской

Спортсмена, вступившегося за девушек, зарезал пьяный мужчина