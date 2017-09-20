Принцесса Иордании наняла детективов, чтобы найти коррупцию в мировом футболе

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По данным издания, принцесса воспользовалась услугами базирующейся в Лондоне компании, которая занимается расследованиями. Представители организации пытались добиться встречи с бывшими и действующими чиновниками ФИФА, а также другими представителями футбольного сообщества. Детективы также контактировали со следователями в США.

В материале говорится, что расследование может привести к новым обвинениям по делу о коррупции в футболе после скандала, который разразился в 2015 году, когда швейцарская полиция провела серию арестов высокопоставленных чиновников ФИФА по запросу властей США. На фоне коррупционного скандала пост президента ФИФА досрочно покинул Йозеф Блаттер, который в итоге был отстранен от футбольной деятельности.