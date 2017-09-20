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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31062662/
20 сентября 2017, 9:29 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

Президент Карибского футбольного союза Гордон Деррик проворовался, как и его предшественник

Комитет по этике ФИФА дисквалифицировал на шесть лет президента Карибского футбольного союза Гордона Деррика.

Функционер, также занимающий пост генерального секретаря Футбольной ассоциации Антигуа и Барбуды, признан виновным во взяточничестве, злоупотреблении своим положением, предоставлении и принятии подарков и других выгод, а также нецелевом использовании средств, — сообщает ВВС.

Вдобавок Деррик оштрафован на 30 тысяч швейцарских франков.

Чиновник занимал пост президента Карибского футбольного союза с мая 2012 года, когда он сменил на этой должности представителя Тринидада и Тобаго Джека Уорнера, в свою очередь обвиненного в хищениях в особо крупных размерах и отлученного от футбольной деятельности пожизненно…

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