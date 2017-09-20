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Напомним, полузащитник в 2014 году перебрался в мадридский «Реал» за 25 млн евро. Футболист в первый же сезон стал игроком основы.

За 3 года Кроос выиграл вместе с командой Лигу чемпионов (2 раза), Суперкубок УЕФА (3), клубный чемпионат мира (2), а также чемпионат (1) и Суперкубок страны (1).

Примечательно, что совсем недавно немец продлил соглашение с «бланкос» до 2022 года, а его трансферный лист теперь оценивается в 70 млн евро.

«Тони — мой друг, и я знаю, что случилось на самом деле. Дело было не только в деньгах. «Бавария» предложила Кроосу новый контракт. Он знал, что Марио Гетце, который одного возраста с ним, получал куда больше. Руководство клуба не хотело платить Тони больше 10 млн евро.

Спустя какое-то время Румменигге сказал ему: «Ты — не игрок мирового класса, поэтому мы не будем выполнять твои требования».

Я очень хорошо знаю этого человека. Тут дело не в деньгах, а в отношении. Кроос знает, что он хороший игрок, который соответствует мировому уровню. Он просто не мог больше терпеть.

Да, Хосеп Гвардиола пытался сохранить его в команде. Они общались не раз, но было уже слишком поздно. Тони отметил, что не потерпит такого отношения к себе, — приводит слова Райнарца Transfermarkt.