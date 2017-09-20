Матчи Кубка Мексики по футболу перенесены на более поздний срок после землетрясения
МОСКВА, 20 сен —
Р-Спорт. Матчи 1/8 финала Кубка Мексики по футболу перенесены на более поздний срок после серьезного землетрясения, унесшего жизни почти 150 человек, сообщает Рейтер со ссылкой на Мексиканскую футбольную лигу.
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Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник днем. Подземные толчки зафиксированы в 18:14 по времени UTC (21:14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики достигли Мехико. По последним данным, в стране погибли 149 человек.
«Учитывая события, которые произошли сегодня, принято решение, что даты проведения матчей Кубка Мексики будут пересмотрены. В ближайшие несколько дней будет объявлено, когда будут сыграны перенесенные матчи», — говорится в сообщении.
Во вторник и среду должны были состояться восемь матчей турнира.
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