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20 сентября 2017, 9:07 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Матчи Кубка Мексики по футболу перенесены на более поздний срок после землетрясения

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт. Матчи 1/8 финала Кубка Мексики по футболу перенесены на более поздний срок после серьезного землетрясения, унесшего жизни почти 150 человек, сообщает Рейтер со ссылкой на Мексиканскую футбольную лигу.

<em>МОСКВА 20 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Матчи 1/8 финала Кубка Мексики по футболу перенесены на более поздний срок после серьезного землетрясения унесшего жизни почти 150 человек сообщает <span class=error>Рейтер</span> со ссылкой на Мексиканскую футбольную лигу. Увеличить
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Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник днем. Подземные толчки зафиксированы в 18:14 по времени UTC (21:14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики достигли Мехико. По последним данным, в стране погибли 149 человек.

«Учитывая события, которые произошли сегодня, принято решение, что даты проведения матчей Кубка Мексики будут пересмотрены. В ближайшие несколько дней будет объявлено, когда будут сыграны перенесенные матчи», — говорится в сообщении.

Во вторник и среду должны были состояться восемь матчей турнира.
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