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20 сентября 2017, 7:51 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Девятилетний мальчик погиб на тренировочном занятии академии «Ювентуса» в США

ТАСС, 20 сентября. Девятилетний мальчик скончался после того, как на него упала конструкция ворот во время тренировочного занятия в академии футбольного клуба «Ювентус» в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание New York Daily News.

Вратарь Томмазо Серасе зацепился за перекладину ворот и стал раскачиваться, в результате он опрокинул конструкцию на себя — ворота упали юному футболисту на голову. Кроме того, при падении ребенок головой ударился о деревянный пол.

Томмазо был оперативно доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

Ювентус
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