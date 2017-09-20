Девятилетний мальчик погиб на тренировочном занятии академии «Ювентуса» в США

Вратарь Томмазо Серасе зацепился за перекладину ворот и стал раскачиваться, в результате он опрокинул конструкцию на себя — ворота упали юному футболисту на голову. Кроме того, при падении ребенок головой ударился о деревянный пол.

Томмазо был оперативно доставлен в больницу, но спасти его не удалось.