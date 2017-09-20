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20 сентября 2017, 1:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Покер Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар»

«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче пятого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Барселона разгромила <span class=error>Эйбар</span> в матче пятого тура чемпионата Испании. Увеличить
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Покер в составе каталонской команды оформил Лионель Месси, по одному голу забили Денис Суарес и Паулиньо, отличившиеся во втором матче подряд. Единственный мяч за гостей на счету Серхи Энрича.

«Барселона» набрала 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эйбар» с 6 баллами в активе располагается на 13-й позиции.

19.09.2017 23:00 основной раунд: 5-й тур Camp Nou
Барселона 6:1 Эйбар
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Хосе Луис Мендилибар
Голы
20′ Лионель Месси 10
38′ Паулинью (Д.. Суарес) 15
53′ Денис Суарес 6
59′ Лионель Месси (С. Бускетс) 10
62′ Лионель Месси (Паулинью) 10
87′ Лионель Месси 10
9 Аметльер Серхио Энрич (Д. Хункa) 57′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Нелсон Семеду 2
Люка Динь 19
Жерар Пике 3
Хавьер Маскерано 14
Паулинью 15
Лионель Месси 10
Денис Суарес 6
63′ Андрес Иньеста 8
Серхи Роберто 20
75′ Жерар Деулофеу 16
Парреу Алейш Видаль 22
65′ Серхио Бускетс 5
Иван Ракитич 4
25 Марко Дмитрович
18 Анайц Арбилья
23 Давид Хункa
3 Алехандро Гальвес 80′
12 Паулу Андре Оливейра
5 Гонсало Эскаланте
24 Хоан Хордан
8 Такаси Инуи
7 Андер Капа 65′ 10′
11 Рубен Пенья
14 Дани Гарсия 77′
6 Кристиан Ривера
9 Аметльер Серхио Энрич 72′
19 Диас де Оливейра Шарлес
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 2
5 Угловые 4
2 Фолы 5
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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