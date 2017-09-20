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20 сентября 2017, 0:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Клопп: «Лестер» забил «Ливерпулю» слишком лёгкие голы, я устал от этого

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение в матче 3-го раунда Кубка английской лиги с «Лестер Сити» (0:2).

Главный тренер Ливерпуля <span class=error>Юрген</span> <span class=error>Клопп</span> прокомментировал поражение в матче 3-го раунда Кубка английской лиги с <span class=error>Лестер</span> Сити (0:2). Увеличить
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«В первом тайме мы показали действительно хороший футбол. У нас были хорошие моменты. Но футбол — это игра, которая состоит из 90 минут. Устал от того, что мы пропускаем такие голы, как в сегодняшнем матче. “Лестер” умудрился выжить, поскольку мы были недостаточно эффективны. Они забили слишком лёгкие мячи», — приводит слова Клоппа BBC Sport со ссылкой на эфир телеканала Sky Sports.

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Новости Зарубежного футбола

«Лестер» выбил «Ливерпуль» из Кубка лиги

«Лестер» выбил «Ливерпуль» из Кубка лиги

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги «Лестер Сити» на своём поле обыграл со счётом 2:0 «Ливерпуль», являющийся соперником «Спартака» по групповом этапу Лиги чемпионов.
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