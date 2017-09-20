Клопп: «Лестер» забил «Ливерпулю» слишком лёгкие голы, я устал от этого

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«В первом тайме мы показали действительно хороший футбол. У нас были хорошие моменты. Но футбол — это игра, которая состоит из 90 минут. Устал от того, что мы пропускаем такие голы, как в сегодняшнем матче. “Лестер” умудрился выжить, поскольку мы были недостаточно эффективны. Они забили слишком лёгкие мячи», — приводит слова Клоппа BBC Sport со ссылкой на эфир телеканала Sky Sports.