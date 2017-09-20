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20 сентября 2017, 0:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Тоттенхэм» и «Суонси» вышли в 4-й раунд Кубка английской лиги

«Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Барнсли» в матче третьего раунда Кубка английской лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Тоттенхэм Хотспур обыграл <span class=error>Барнсли</span> в матче третьего раунда Кубка английской лиги. Увеличить
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Единственный гол в матче в середине второй половины игры забил полузащитник «шпор» Деле Алли.

В параллельном матче третьего раунда турнира «Суонси Сити» прошёл «Рединг» — 2:0. Гостевую победу валлийской команде принесли голы защитника Алфи Моусона и нападающего Джордана Айю.

«Тоттенхэм» и «Суонси» вышли в 4-й раунд Кубка лиги и соперников узнают позже.

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