«Тоттенхэм» и «Суонси» вышли в 4-й раунд Кубка английской лиги
«Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Барнсли» в матче третьего раунда Кубка английской лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
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Единственный гол в матче в середине второй половины игры забил полузащитник «шпор» Деле Алли.
В параллельном матче третьего раунда турнира «Суонси Сити» прошёл «Рединг» — 2:0. Гостевую победу валлийской команде принесли голы защитника Алфи Моусона и нападающего Джордана Айю.
«Тоттенхэм» и «Суонси» вышли в 4-й раунд Кубка лиги и соперников узнают позже.
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