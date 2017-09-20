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20 сентября 2017, 0:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лестер» выбил «Ливерпуль» из Кубка лиги

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги «Лестер Сити» на своём поле обыграл со счётом 2:0 «Ливерпуль».

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги <span class=error>Лестер</span> Сити на своём поле обыграл со счётом 2:0 Ливерпуль. Увеличить
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На 65-й минуте «лисы» вышли вперёд благодаря голу вышедшего на замену Синдзи Окадзаки, а Ислам Слимани на 78-й минуте установил окончательный счёт. Команда Юргена Клоппа вылетела из Кубка лиги.

Завершил выступление в турнире «Сток Сити», уступивший в гостях со счётом 0:2 «Бристоль Сити».

В следующий раунд вышел «Вест Хэм Юнайтед», который дома благодаря голам Анджело Огбонны, Диафра Сахо и Артура Масуаку разгромил «Болтон Уондерерс» (3:0).

Что касается остальных матчей, «Норвич Сити» обыграл «Брентфорд» (3:1), «Кристал Пэлас» выиграл у «Хаддерсфилд Таун» (1:0), а «Мидлсбро» победил «Астон Виллу» (2:0).

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