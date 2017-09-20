«Интер» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Болоньей»
«Интер» сыграл вничью с «Болоньей» в матче пятого тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершилась со счётом 1:1.
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На 32-й минуте Симоне Верди вывел хозяев вперёд. За тринадцать минут до конца основного времени матча миланцы отыгрались — Мауро Икарди реализовал пенальти. Больше голов команды не забивали.
«Интер» впервые в нынешнем сезоне Серии А потерял очки и, набрав 13 очков, занимает первое место в таблице, хотя конкуренты нерадзурри пока не играли в этом туре. «Болонья» (5) — 11-я.
Главные тренеры
|Роберто Донадони
|Лучано Спаллетти
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|11
|12
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Марко Ди Белло (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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