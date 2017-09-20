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20 сентября 2017, 0:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Болоньей»

«Интер» сыграл вничью с «Болоньей» в матче пятого тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершилась со счётом 1:1.

<span class=error>Интер</span> сыграл вничью с Болоньей в матче пятого тура чемпионата Италии. Увеличить
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На 32-й минуте Симоне Верди вывел хозяев вперёд. За тринадцать минут до конца основного времени матча миланцы отыгрались — Мауро Икарди реализовал пенальти. Больше голов команды не забивали.

«Интер» впервые в нынешнем сезоне Серии А потерял очки и, набрав 13 очков, занимает первое место в таблице, хотя конкуренты нерадзурри пока не играли в этом туре. «Болонья» (5) — 11-я.

19.09.2017 21:45 основной раунд: 5-й тур Renato Dall'Ara
Болонья 1:1 Интер
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Роберто Донадони Лучано Спаллетти
Голы
32′ Симоне Верди (Б. Петкович) 9
9 Мауро Икарди 77′
Составы
77′ Антонио Миранте 83
Джанкарло Гонсалес 3
Ибраима Мбай 15
Филип Хеландер 18
Адам Масина 25
Эрик Пульгар 5
Симоне Верди 9
44′ Годфред Донса 77
20′ 72′ Андреа Поли 16
Сафир Таидер 8
77′ 88′ Бруно Петкович 7
Орджи Оквонково 30
74′ Федерико Ди Франческо 14
Родриго Паласио 24
1 Самир Ханданович
25 Миранда
33 Данило Д`Амброзио 29′
37 Милан Шкриньяр
55 Юто Нагатомо 90+1′
11 Матиас Весино
9 Мауро Икарди
44 Иван Перишич
10 Жоау Мариу 50′
23 Эдер 85′
20 Борха Валеро 86′
5 Роберто Гальярдини
87 Антонио Кандрева 81′
77 Марсело Брозович
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 3
4 Угловые 11
12 Фолы 18
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Марко Ди Белло (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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