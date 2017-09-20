«Интер» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Болоньей»

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На 32-й минуте Симоне Верди вывел хозяев вперёд. За тринадцать минут до конца основного времени матча миланцы отыгрались — Мауро Икарди реализовал пенальти. Больше голов команды не забивали.

«Интер» впервые в нынешнем сезоне Серии А потерял очки и, набрав 13 очков, занимает первое место в таблице, хотя конкуренты нерадзурри пока не играли в этом туре. «Болонья» (5) — 11-я.