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19 сентября 2017, 23:47 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Бавария» разгромила «Шальке» в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 19 сентября. Мюнхенская «Бавария» со счетом 3:0 разгромила «Шальке» из Гельзенкирхена в выездном матче пятого тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Увеличить
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Голами в составе мюнхенцев отметились Роберт Левандовски (25-я минута, с пенальти), Хамес Родригес (29) и Артуро Видаль (75).

После пяти туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу с 12 очками в активе. Набравший девять очков «Шальке» идет на пятом месте.

В следующем туре «Бавария» 22 сентября на своем поле примет «Вольфсбург». «Шальке» 23 сентября в гостях встретится с «Хоффенхаймом».

19.09.2017 21:30 основной раунд: 5-й тур Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Шальке-04 0:3 Бавария
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Доменико Тедеско Карло Анчелотти
Голы
9 Роберт Левандовски 25′
11 Хамес Родригес (К. Толиссо) 29′
23 Артуро Видаль (Х. Родригес) 75′
Составы
Ральф Ферманн 1
Матия Настасич 5
Тило Керер 20
Роналду Апаресиду Родригес Налду 29
Даниэль Калиджури 18
Бастиан Очипка 24
Леон Горецка 8
Набиль Бенталеб 10
78′ Гвидо Бургшталлер 19
Франко Ди Санто 9
45′ Амин Арит 25
Евгений Коноплянка 11
57′ Уэстон Маккенни 2
64′ Брель Эмболо 36
26 Свен Ульрайх
32 Джошуа Киммих
13 Рафинья
4 Никлас Зюле
25 Томас Мюллер
29 Кингсли Коман
11 Хамес Родригес
19 Себастьян Руди
8 Хави Мартинес 76′
5 Матс Хуммельс
9 Роберт Левандовски 65′
6 Тиагу Алькантара 87′
24 Корантен Толиссо 69′
23 Артуро Видаль
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 8
2 Угловые 6
13 Фолы 11
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Марко Фриц (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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