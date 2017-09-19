«Бавария» разгромила «Шальке» в матче чемпионата Германии по футболу

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Голами в составе мюнхенцев отметились Роберт Левандовски (25-я минута, с пенальти), Хамес Родригес (29) и Артуро Видаль (75).

После пяти туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу с 12 очками в активе. Набравший девять очков «Шальке» идет на пятом месте.

В следующем туре «Бавария» 22 сентября на своем поле примет «Вольфсбург». «Шальке» 23 сентября в гостях встретится с «Хоффенхаймом».