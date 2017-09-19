«Бавария» разгромила «Шальке» в матче чемпионата Германии по футболу
ТАСС, 19 сентября. Мюнхенская «Бавария» со счетом 3:0 разгромила «Шальке» из Гельзенкирхена в выездном матче пятого тура чемпионата Германии по футболу.
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Голами в составе мюнхенцев отметились Роберт Левандовски (25-я минута, с пенальти), Хамес Родригес (29) и Артуро Видаль (75).
После пяти туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу с 12 очками в активе. Набравший девять очков «Шальке» идет на пятом месте.
В следующем туре «Бавария» 22 сентября на своем поле примет «Вольфсбург». «Шальке» 23 сентября в гостях встретится с «Хоффенхаймом».
|19.09.2017 21:30
|основной раунд: 5-й тур
|Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
|Карло Анчелотти
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|8
|2
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Марко Фриц (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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