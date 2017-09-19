«Валенсия» со счётом 5:0 разгромила «Малагу», Дзадза оформил хет-трик

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На 17-й минуте Сантьяго Лоренсо вывел «летучих мышей» вперёд. Во второй половине игры итальянский нападающий Симоне Дзадза оформил хет-трик, а Родриго закрепил победу команды Марселино Гарсии Тораля.

«Валенсия» набрала девять очков и вышла на третье место в турнирной таблице Примеры. «Малага» за пять туров не набрала ни одного балла и занимает последнюю позицию.