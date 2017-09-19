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19 сентября 2017, 23:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Валенсия» со счётом 5:0 разгромила «Малагу», Дзадза оформил хет-трик

«Валенсия» разгромила «Малагу» в матче пятого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Валенсия разгромила Малагу в матче пятого тура чемпионата Испании. Увеличить
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На 17-й минуте Сантьяго Лоренсо вывел «летучих мышей» вперёд. Во второй половине игры итальянский нападающий Симоне Дзадза оформил хет-трик, а Родриго закрепил победу команды Марселино Гарсии Тораля.

«Валенсия» набрала девять очков и вышла на третье место в турнирной таблице Примеры. «Малага» за пять туров не набрала ни одного балла и занимает последнюю позицию.

19.09.2017 21:00 основной раунд: 5-й тур Mestalla
Валенсия 5:0 Малага
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль Мичел
Голы
17′ Санти Мина (К. Солер) 22
55′ Симоне Дзадза (К. Солер) 9
60′ Симоне Дзадза (М. Монтойя) 9
63′ Симоне Дзадза 9
86′ Морено Родриго (Гонсалу Гедеш) 19
Составы
Норберту Мурара Нету 13
Джейсон Мурильо 4
Габриэл Паулиста 5
Мартин Монтойя 21
Тони Лато 26
Карлос Солер 18
Гонсалу Гедеш 7
Санти Мина 22
73′ Даниэль Парехо 10
Неманья Максимович 6
65′ Жоффре Кондогбья 16
Андреас Перейра 11
67′ Симоне Дзадза 9
Морено Родриго 19
1 Хименес Гаго Роберто
4 Луис Эрнандес
12 Мигель Сифуэнтес
15 Федерико Рикка 83′
6 Здравко Кузманович
14 Хосе Луис Ресио
21 Хони
24 Диего Ролан
3 Диего Гонсалес 70′
22 Поль Байс
5 Эстебан Ролон 61′
10 Хуанпи Аньор
28 Алекс Мула 61′
17 Хавьер Онтиверос
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 11
11 Удары в створ 2
4 Угловые 9
9 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Альфонсо Альварес Искиэрдо (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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