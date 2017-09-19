«Валенсия» со счётом 5:0 разгромила «Малагу», Дзадза оформил хет-трик
«Валенсия» разгромила «Малагу» в матче пятого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
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На 17-й минуте Сантьяго Лоренсо вывел «летучих мышей» вперёд. Во второй половине игры итальянский нападающий Симоне Дзадза оформил
«Валенсия» набрала девять очков и вышла на третье место в турнирной таблице Примеры. «Малага» за пять туров не набрала ни одного балла и занимает последнюю позицию.
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Мичел
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|11
|11
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|9
|9
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Альфонсо Альварес Искиэрдо (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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