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19 сентября 2017, 22:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Тракай» сыграл вничью в дебютном матче Билялетдинова

В матче 25-го тура чемпионата Литвы «Тракай» на своём поле сыграл вничью со счётом 0:0 с «Лиетавой».

В матче 25-го тура чемпионата Литвы <span class=error>Тракай</span> на своём поле сыграл вничью со счётом 0:0 с <span class=error>Лиетавой</span>. Увеличить
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В составе «Тракая» дебютировал российский полузащитник Динияр Билялетдинов. 32-летний хавбек вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

О переходе бывшего футболиста «Локомотива», «Эвертона», «Спартака», «Анжи», «Торпедо» и «Рубина» в «Тракай» было объявлено 19 сентября. Контракт рассчитан на три года.

После 25 матчей «Тракай» занимает второе место в таблице чемпионата Литвы, отставая от лидирующего «Жальгириса» на девять очков.

Тракай
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