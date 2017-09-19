«Тракай» сыграл вничью в дебютном матче Билялетдинова

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе «Тракая» дебютировал российский полузащитник Динияр Билялетдинов. 32-летний хавбек вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

О переходе бывшего футболиста «Локомотива», «Эвертона», «Спартака», «Анжи», «Торпедо» и «Рубина» в «Тракай» было объявлено 19 сентября. Контракт рассчитан на три года.

После 25 матчей «Тракай» занимает второе место в таблице чемпионата Литвы, отставая от лидирующего «Жальгириса» на девять очков.