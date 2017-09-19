Луис Суарес — в запасе «Барсы» на матч с «Эйбаром»
Стали известны составы «Барселоны» и «Эйбара» на матч 5-го тура чемпионата Испании. Форвард каталонцев Луис Суарес начнет встречу на скамейке запасных.
Полностью заявки команд выглядят следующим образом:
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Маскерано, Динь, Бускетс, Иньеста, Д. Суарес, Паулинью, Месси, Деулофеу.
Запасные — Силлессен, Ракитич, Л. Суарес, Альба, Серх Роберто, Видаль, Фермален.
«Эйбар»: Дмитрович, Арбилья, Паулу Оливейра, Гальвес, Хунка, Хоан Хордан, Эскаланте, Дани Гарсия, Капа, Серхи Энрич, Инуи.
Запасные — Риесго, Ривера, Бебе, Пенья, Анхель, Шарлес, Ломбан.
Матч начнется в 23.00 по московскому времени.
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