Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31059645/
19 сентября 2017, 22:37 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Луис Суарес — в запасе «Барсы» на матч с «Эйбаром»

Стали известны составы «Барселоны» и «Эйбара» на матч 5-го тура чемпионата Испании. Форвард каталонцев Луис Суарес начнет встречу на скамейке запасных.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Маскерано, Динь, Бускетс, Иньеста, Д. Суарес, Паулинью, Месси, Деулофеу.

Запасные — Силлессен, Ракитич, Л. Суарес, Альба, Серх Роберто, Видаль, Фермален.

«Эйбар»: Дмитрович, Арбилья, Паулу Оливейра, Гальвес, Хунка, Хоан Хордан, Эскаланте, Дани Гарсия, Капа, Серхи Энрич, Инуи.

Запасные — Риесго, Ривера, Бебе, Пенья, Анхель, Шарлес, Ломбан.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

Эйбар
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Боруссия» опровергла информацию, о том, что клуб лишился бонусов из-за травмы Дембеле

«Боруссия» опровергла информацию, о том, что клуб лишился бонусов из-за травмы Дембеле

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке в интервью Bild опроверг сообщения испанских СМИ, согласно которым немецкий клуб не получит от «Барселоны» бонус в размере 10 миллионов евро из-за травмы Усмана Дембеле.
Еще 7 новостей  Все новости
18 сентября

Что происходит в "Спартаке". Интервью Леонида Федуна

Руни вынесли приговор

Наконец-то все стало ясно с контрактом Месси