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19 сентября 2017, 19:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«МЮ» и «Челси» обвинили в пренебрежительном отношении к болельщикам-инвалидам

Комиссия по вопросам равенства и прав человека Великобритании (EHRC) обвинила многие клубы АПЛ, в частности «Челси» и «Манчестер Юнайтед», в пренебрежительном отношении к болельщикам-инвалидам.

Комиссия по вопросам равенства и прав человека Великобритании (<span class=error>EHRC</span>) обвинила многие клубы <span class=error>АПЛ</span> в частности <span class=error>Челси</span> и Манчестер Юнайтед в пренебрежительном отношении к <nobr>болельщикам-инвалидам.</nobr> Увеличить
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Как сообщает The Telegraph, власти установили, что стадионы почти половины клубов Премьер-лиги не соответствуют рекомендациям по расположению на аренах болельщиков-инвалидов. Более двух лет назад клубы лиги выступили с совместным заявлением о том, что все проблемы будут исправлены к августу 2017 года, однако EHRC осталась недовольна пассивными действиями в данном вопросе таких клубов, как «МЮ», «Челси», «Уотфорд», «Эвертон», «Ньюкасл Юнайтед», «Борнмут» и «Кристал Палас». Все они могут столкнуться с юридическими последствиями.

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