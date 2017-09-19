«МЮ» и «Челси» обвинили в пренебрежительном отношении к болельщикам-инвалидам

Как сообщает The Telegraph, власти установили, что стадионы почти половины клубов Премьер-лиги не соответствуют рекомендациям по расположению на аренах болельщиков-инвалидов. Более двух лет назад клубы лиги выступили с совместным заявлением о том, что все проблемы будут исправлены к августу 2017 года, однако EHRC осталась недовольна пассивными действиями в данном вопросе таких клубов, как «МЮ», «Челси», «Уотфорд», «Эвертон», «Ньюкасл Юнайтед», «Борнмут» и «Кристал Палас». Все они могут столкнуться с юридическими последствиями.