«МЮ» и «Челси» обвинили в пренебрежительном отношении к болельщикам-инвалидам
Комиссия по вопросам равенства и прав человека Великобритании (EHRC) обвинила многие клубы АПЛ, в частности «Челси» и «Манчестер Юнайтед», в пренебрежительном отношении к
болельщикам-инвалидам.
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Как сообщает The Telegraph, власти установили, что стадионы почти половины клубов
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