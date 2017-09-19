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19 сентября 2017, 19:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Президент «ПСЖ» опроверг информацию о конфликте между Кавани и Неймаром

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи опроверг информацию о конфликте между двумя игроками парижского клуба — нападающими Эдинсоном Кавани и Неймаром.

Президент <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Нассер</span> <nobr>Аль-Хелаифи</nobr> опроверг информацию о конфликте между двумя игроками парижского клуба — нападающими <span class=error>Эдинсоном</span> <span class=error>Кавани</span> и <span class=error>Неймаром</span>. Увеличить
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Во время матча 6-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» (2:0) бразилец и уругваец несколько раз спорили по поводу того, кто из них будет исполнять пенальти и штрафные удары. Позже появилась информация о конфликте между игроками и даже об их стычке в раздевалке, которая едва не переросла в драку. Кроме того, испанское издание Sport.es сообщило, что Неймар попросил руководство клуба продать Кавани.

«Нет, ничего нет. Это вы, СМИ, создаёте проблемы», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

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