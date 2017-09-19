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19 сентября 2017, 19:37 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Сельта» оштрафована за низкую посещаемость домашних матчей

Ла лига оштрафовала «Сельту» за низкую посещаемость домашних матчей, сообщает MKTesportivo.

Ла лига оштрафовала <span class=error>Сельту</span> за низкую посещаемость домашних матчей. Увеличить
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По новому регламенту чемпионата Испании, команды обязаны обеспечить заполняемость сектора, который расположен напротив главной камеры телетрансляции, на 70 процентов.

«Сельта» этого сделать не смогла. Стадион «Баласидос», на котором выступает команда, вмещает 31 800 зрителей. Посещаемость двух первых матчей составила 16 961 человек. Клуб после этого принял решение снизить цены на билеты до 40 евро.

Сельта
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