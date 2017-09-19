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19 сентября 2017, 18:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Озил пропустит матч Кубка лиги «Арсенал» — «Донкастер Роверс»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил пропустит матч 3-го раунда Кубка английской лиги с «Донкастер Роверс» из-за проблем с коленом.

Полузащитник Арсенала <span class=error>Месут</span> <span class=error>Озил</span> пропустит матч 3-го раунда Кубка английской лиги с <span class=error>Донкастер</span> <span class=error>Роверс</span> <nobr>из-за </nobr>проблем с коленом. Увеличить
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Немецкий футболист уже пропустил матч 5-го тура английской Премьер-Лиги с «Челси» (0:0) 17 сентября.

«Месут снова тренируется, но в среду он играть не будет. У него небольшое воспаление колена», — приводит слова главного тренера «канониров» Арсена Венгера Evening Standard.

По словам Венгера, состав команды в предстоящем матче будет похож на тот, который играл в Лиге Европы против «Кёльна» (3:1).

Матч «Арсенал» — «Донкастер Роверс» состоится на стадионе «Эмирейтс» 20 сентября, начало — в 21:45 мск.

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