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Немецкий футболист уже пропустил матч 5-го тура английской Премьер-Лиги с «Челси» (0:0) 17 сентября.

«Месут снова тренируется, но в среду он играть не будет. У него небольшое воспаление колена», — приводит слова главного тренера «канониров» Арсена Венгера Evening Standard.

По словам Венгера, состав команды в предстоящем матче будет похож на тот, который играл в Лиге Европы против «Кёльна» (3:1).

Матч «Арсенал» — «Донкастер Роверс» состоится на стадионе «Эмирейтс» 20 сентября, начало — в 21:45 мск.