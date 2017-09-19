«Боруссия» опровергла информацию, о том, что клуб лишился бонусов из-за травмы Дембеле
Исполнительный директор дортмундской «Боруссии»
Ханс-Йоахим Ватцке в интервью Bild опроверг сообщения испанских СМИ, согласно которым немецкий клуб не получит от «Барселоны» бонус в размере 10 миллионов евро из-за травмы Усмана Дембеле.
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Видимо, что-то случилось...
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По словам представителя «шмелей», в контракте форварда нет такого пункта.
Напомним, по данным As, дортмундцы могли получить 10 миллионов евро, если бы Дембеле провел в дебютном сезоне в испанском клубе 50 матчей. Этого не произойдет, поскольку форвард
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