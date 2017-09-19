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19 сентября 2017, 17:54 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Боруссия» опровергла информацию, о том, что клуб лишился бонусов из-за травмы Дембеле

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке в интервью Bild опроверг сообщения испанских СМИ, согласно которым немецкий клуб не получит от «Барселоны» бонус в размере 10 миллионов евро из-за травмы Усмана Дембеле.

Исполнительный директор дортмундской <span class=error>Боруссии</span> опроверг сообщения СМИ согласно которым клуб не получит от Барселоны бонус в размере 10 миллионов евро <nobr>из-за </nobr>травмы <span class=error>Усмана</span> <span class=error>Дембеле</span>. Увеличить
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По словам представителя «шмелей», в контракте форварда нет такого пункта.

Напомним, по данным As, дортмундцы могли получить 10 миллионов евро, если бы Дембеле провел в дебютном сезоне в испанском клубе 50 матчей. Этого не произойдет, поскольку форвард из-за травмы, полученной в матче чемпионата Испании против «Хетафе» (2:1), выбыл из строя на 3,5 месяца.

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