«Что не так с этими футболистами»: Рио Фердинанд стал профессиональным боксером

«Бокс для ума и тела»

Рио Фердинанд — один из лучших защитников Европы двух последних десятилетий. В составе «Манчестер Юнайтед» он выигрывал Лигу чемпионов и шесть чемпионатов Англии, за сборную страны провел 81 матч и принял участие в трех чемпионатах мира. Футбольную карьеру Фердинанд завершил в мае 2015 года, его последним клубом был «Куинз Парк Рейнджерс».

На тот же период пришлась главная трагедия в жизни Фердинанда — после непродолжительной борьбы с раком из жизни ушла его супруга Ребекка. Фердинанд, оставшийся с тремя детьми, очень тяжело переживал эту потерю, но все же согласился рассказать о своих чувствах и эмоциях в часовом фильме под названием «Рио Фердинанд: оказавшийся мамой и папой». «Понял, почему люди вообще решаются на суицид», — эту фразу Фердинанда можно было использовать как эпиграф.

Спорт не ушел из жизни Фердинанда. Работая на телевидении в качестве эксперта, он поддерживал форму в фитнес-центре, и все чаще в его инстаграме стали мелькать фотографии из боксерского зала. Так, в начале года Фердинанд выложил видео с тренировки, где он вызывал на бой Энтони Джошуа, Дэвида Хэя и Тони Белью.

Тогда это казалось шуткой, но уже к сентябрю бывший футболист созрел для объявления о переходе в профессиональный бокс. «Шанс проявить себя в новом спорте был настоящим вызовом. Бокс — великолепный вид спорта как для тела, так и для ума. У меня всегда была страсть к нему, и это отличный вызов для меня», — так Фердинанд прокомментировал свое решение.

«Охотник на тролля»

Хорошим примером перехода с футбольного поля на боксерский ринг для Фердинанда может служить история Кертиса Вудхауза. В 2014 году он стал чемпионом Британии в первом полусреднем весе, а всего на его счету 29 поединков, 22 победы (семь из них нокаутом).

Вудхауз играл на весьма приличном уровне, в конце 90-х — начале 2000-х сыграл более 100 матчей за «Шеффилд Юнайтед», затем перешел в «Бирмингем Сити», после чего начались скитания по разным клубам и лигам. В 2007-м он объявил о завершении карьеры, заявив при этом, что футбол делает его опустошенным.

Визитной карточкой Вудхауза является история, которую редко встретишь в современном мире. Продолжительное время некий пользователь твиттера позволял себе не вполне уважительные записи в адрес Вудхауза, переступив черту после редкого поражения бывшего футболиста. Вудхауз этого так не оставил, разыскал хулигана и устроил целое шоу.

Когда Вудхауз написал, что он уже едет, интернет-боец тут же стал извиняться, называя свои шалости неудачной шуткой. Боксер даже сфотографировался с дверью, после чего извинений стало заметно больше, и до рукоприкладства дело не дошло. За Вудхаузом закрепилось прозвище «Охотник на тролля».

В прошлом году Вудхауз вернулся в футбол, возглавив полулюбительскую команду из девятого по силе английского дивизиона.

К слову, Вудхауз не оставил без внимания решение Фердинанда. «Желаю Рио всего наилучшего в боксерской карьере. Никто не имеет права решать, что тебе следует делать, а что нет. Живи своей жизнью», — написал Вудхауз в твиттере. При этом в шутку добавил: «Что не так с этими футболистами».

Гора мышц

Самый экстравагантный переход с футбольного поля на ринг совершил бывший вратарь Тим Визе. Правда, занялся он не боксом, а рестлингом.

У Визе была очень неплохая футбольная карьера. На уровне бундеслиги он выступал за «Кайзерслаутерн», «Вердер» и «Хоффенхайм», на его счету шесть матчей за сборную Германии, с которой он ездил на чемпионат мира в ЮАР, где весь турнир просидел за Мануэлем Нойером.

В 2013 году Визе отчислили из «Хоффенхайма» за гулянку в ночном клубе. Тогда он отправился в спортзал, стал тягать железо и есть по килограмму мяса в день. В итоге бывший вратарь раскачался до 130 кг. И что важно, все это мышечная масса. «Сначала я не воспринимал это всерьез, но дело быстро приняло серьезный оборот, — рассказывал Визе. — Мне понравилось то, что происходит с моим телом. И я уже не мог остановиться».

Дебют Визе в большом рестлинге состоялся в ноябре прошлого года. Среди собравшихся на арене в Мюнхене оказались и бывшие партнеры вратаря по «Вердеру» Торстен Фрингс и Пер Мертезакер. Они, как и остальные 10 тысяч фанатов, остались в восторге от выступления Визе.

Визе сравнивает WWE, крупнейшую организацию в мире рестлинга, с Лигой чемпионов и обещает, что пощады соперникам не будет. Визе сам выбрал для себя прозвище The Machine: «Считаю, что оно полностью характеризует меня: сила, мужество, дисциплина, талант».

Олег Кошелев