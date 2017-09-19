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19 сентября 2017, 17:36 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Зинедин Зидан: Новый контракт с «Реалом» почти подписан

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что он близок к подписанию нового контракта с клубом.

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По словам французского специалиста. это ничего не значит.

— Что касается продления контракта, он почти подписан, — цитирует Sky Sports Зидана. — Но это ничего не значит. Я забочусь о повседневном и не заглядываю так далеко. Это сложно.

Напомним, Зидан возглавляет «Реал» с января 2016 года. Под его руководством «королевский клуб» дважды подряд выиграл Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также стал победителем клубного чемпионата мира. На национальной арене он привел команду к титулу чемпионов Испании, а также завоеванию Суперкубка Испании.

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