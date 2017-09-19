Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31056078/
19 сентября 2017, 17:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Немецкий бизнесмен-миллиардер приостановил финансовую поддержку «Гамбурга»

Немецкий бизнесмен-миллиардер Клаус-Михаэль Кюне приостановил финансовую поддержку «Гамбурга».

Об этом сообщает Deutsche Welle. Бизнесмен отметил, что не может продолжать инвестировать деньги в сегодняшних рыночных условиях. В команду Бундеслиги 80-летний функционер, которому принадлежат 17% акций клуба, вложил около € 60 млн.

«Этот клуб прошёл через трудные времена. Было так много изменений. Некоторые трансферы оказались провальными, так что очевидно, что вы начинаете беспокоиться, когда вы вложили столько денег, сколько я. При нынешней модели будет трудно привлечь инвесторов, даже в большом, богатом городе, как Гамбург», — отметил Кюне.

Гамбург
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 1 новость  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп