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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31055871/
19 сентября 2017, 16:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Кёльн» отказался от желания оспорить результат матча с «Боруссией» (Д)

«Кёльн» выступил с официальным заявлением по поводу судейства в матче 4-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (0:5), в котором отказался от желания оспорить результат матча, при этом призвав Немецкий футбольный союз рассмотреть работу судей прошедшей игры.

Кёльн выступил с официальным заявлением по поводу судейства в матче 4-го тура чемпионата Германии с дортмундской <span class=error>Боруссией</span> (0:5) в котором отказался от желания оспорить результат матча при этом призвав Немецкий футбольный союз рассмотреть работу судей прошедшей игры. Увеличить
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Ранее руководство «Кёльна» было намерено обжаловать результат гостевого матча. В стане «козлов» настаивали на том, что главный арбитр той встречи Патрик Иттрих при счёте 0:1 засчитал второй гол «Боруссии», хотя раньше дал свисток, возвещающий о нарушении правил.

Судья сначала отменил гол, а затем воспользовался подсказкой видеорефери Феликса Брыха, который дал понять, что «Боруссия» забила гол по правилам. Однако Брых не знал, что Иттрих ранее уже дал свисток, следовательно, игра должна была быть остановлена.

17.09.2017 19:00 Зрители 81000 основной раунд: 4-й тур Signal-Iduna-Park
Боруссия Д 5:0 Кельн
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Петер Бос Петер Штегер
Голы
2′ Максимиллиан Филипп (А. Ярмоленко) 20
45+1′ Сократис Папастатопулос 25
59′ Пьер-Эмерик Обамеянг 17
60′ Пьер-Эмерик Обамеянг (Л. Пищек) 17
69′ Максимиллиан Филипп (М. Дахуд) 20
Составы
Роман Бюрки 38
Дан-Аксель Загаду 2
Сократис Папастатопулос 25
Лукаш Пищек 26
Емер Топрак 36
Махмуд Дахуд 19
Гонсало Кастро 27
Максимиллиан Филипп 20
67′ Нури Шахин 8
Юлиан Вайгль 33
66′ Андрей Ярмоленко 9
Кристиан Пулишич 22
85′ Пьер-Эмерик Обамеянг 17
Александр Исак 14
1 Тимо Хорн
3 Доминик Хайнц
22 Хорхе Мере
23 Яннес Хорн
24 Лукас Клюнтер 59′
7 Марсель Риссе
33 Маттиас Леманн 39′
15 Джон Кордоба 63′
6 Марко Хегер 64′
4 Фредерик Серенсен
21 Леонардо Биттенкурт 56′
11 Симон Цоллер
13 Юя Осако 64′
8 Милош Йоич
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 2
8 Угловые 5
11 Фолы 12
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Патрик Иттрих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
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