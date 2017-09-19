«Кёльн» отказался от желания оспорить результат матча с «Боруссией» (Д)

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Ранее руководство «Кёльна» было намерено обжаловать результат гостевого матча. В стане «козлов» настаивали на том, что главный арбитр той встречи Патрик Иттрих при счёте 0:1 засчитал второй гол «Боруссии», хотя раньше дал свисток, возвещающий о нарушении правил.

Судья сначала отменил гол, а затем воспользовался подсказкой видеорефери Феликса Брыха, который дал понять, что «Боруссия» забила гол по правилам. Однако Брых не знал, что Иттрих ранее уже дал свисток, следовательно, игра должна была быть остановлена.