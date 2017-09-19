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19 сентября 2017, 15:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Контракт Эмери будет продлён, если «ПСЖ» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов

Действующий контракт «ПСЖ» с главным тренером Унаи Эмери рассчитан до конца нынешнего сезона.

Действующий контракт <span class=error>ПСЖ</span> с главным тренером <span class=error>Унаи</span> <span class=error>Эмери</span> рассчитан до конца нынешнего сезона. Увеличить
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Французское издание L"Équipe сообщает, что договор будет автоматически продлён, если испанский тренер выведет парижан в полуфинал Лиги чемпионов. В противном случае, по информации источника, «ПСЖ» назначит нового тренера.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов «ПСЖ» стартовал с гостевой победы над «Селтиком» со счётом 5:0. Соперниками французской команды по группе также являются «Бавария» и «Андерлехт».

В шести турах чемпионата Франции «ПСЖ» набрал максимальное количество очков и занимает первое место в турнирной таблице.

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