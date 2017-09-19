Контракт Эмери будет продлён, если «ПСЖ» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Французское издание L"Équipe сообщает, что договор будет автоматически продлён, если испанский тренер выведет парижан в полуфинал Лиги чемпионов. В противном случае, по информации источника, «ПСЖ» назначит нового тренера.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов «ПСЖ» стартовал с гостевой победы над «Селтиком» со счётом 5:0. Соперниками французской команды по группе также являются «Бавария» и «Андерлехт».

В шести турах чемпионата Франции «ПСЖ» набрал максимальное количество очков и занимает первое место в турнирной таблице.