Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31055427/
19 сентября 2017, 15:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Нападающий «Барселоны» Дембеле успешно прооперирован

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, который минувшим летом перешёл в каталонской клуб из дортмундской «Боруссии», успешно прооперирован.

Нападающий Барселоны <span class=error>Усман</span> <span class=error>Дембеле</span> который минувшим летом перешёл в каталонской клуб из дортмундской <span class=error>Боруссии</span> успешно <span class=error>прооперирован</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом говорится на официальном сайте сине-гранатовых.

Дембеле был вынужден покинуть поле из-за повреждения на 29-й минуте матча 4-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (2:1), состоявшегося 16 сентября. 20-летний француз разорвал сухожилие одной из мышц в левом бедре и пропустит около 3,5 месяцев.

Напомним, что «Барселона» заплатила «Боруссии» за Усмана Дембеле € 105 млн плюс бонусы.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп