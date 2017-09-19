Нападающий «Барселоны» Дембеле успешно прооперирован

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Об этом говорится на официальном сайте сине-гранатовых.

Дембеле был вынужден покинуть поле из-за повреждения на 29-й минуте матча 4-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (2:1), состоявшегося 16 сентября. 20-летний француз разорвал сухожилие одной из мышц в левом бедре и пропустит около 3,5 месяцев.

Напомним, что «Барселона» заплатила «Боруссии» за Усмана Дембеле € 105 млн плюс бонусы.