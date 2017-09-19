«Кёльн» выступил с официальным заявлением по поводу судейства в матче 4-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (0:5), в котором отказался от желания оспорить результат матча, при этом призвав Немецкий футбольный союз рассмотреть работу судей прошедшей игры.