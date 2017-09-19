Дембеле, Доннарумма и Мбаппе — в числе 25 претендентов на награду Golden Boy
Обнародованы 25 претендентов на награду Golden Boy, вручаемую итальянской газетой Tuttosport лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.
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В числе претендентов 20-летний нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, 18-летний вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма и 18-летний форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Список кандидатов: Аарон Мартин («Эспаньол»),
В 2016 году обладателем награды стал португальский полузащитник Ренату Саншеш, выступающий в настоящее время за «Суонси Сити» на правах аренды.
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