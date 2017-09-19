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19 сентября 2017, 14:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Щенсны займёт место Буффона в воротах «Ювентуса» в матче с «Фиорентиной»

Голкипер Войцех Щенсны выйдет в стартовом составе «Ювентуса» на матч 5-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной».

Голкипер <span class=error>Войцех</span> <span class=error>Щенсны</span> выйдет в стартовом составе <span class=error>Ювентуса</span> на матч 5-го тура итальянской Серии А с Фиорентиной. Увеличить
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Об этом рассказал на пресс-конференции главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри, который решил предоставить отдых 39-летнему Джанлуиджи Буффону.

«В составе будут изменения. Единственное, что я могу сказать уже сегодня, место в воротах займёт Щенсны, Буффон будет отдыхать. Он в порядке, просто в субботу нас ждёт важный матч против “Торино”, затем игра в среду и снова воскресенье. Щенсны является наследником Буффона», — цитирует Аллегри пресс-служба «Ювентуса».

Матч «Ювентус» — «Фиорентина» состоится 20 сентября. Начало — в 21:45 мск. Для Войцеха Щенсны эта игра станет второй в составе туринской команды в Серии А.

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