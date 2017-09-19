Щенсны займёт место Буффона в воротах «Ювентуса» в матче с «Фиорентиной»

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Об этом рассказал на пресс-конференции главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри, который решил предоставить отдых 39-летнему Джанлуиджи Буффону.

«В составе будут изменения. Единственное, что я могу сказать уже сегодня, место в воротах займёт Щенсны, Буффон будет отдыхать. Он в порядке, просто в субботу нас ждёт важный матч против “Торино”, затем игра в среду и снова воскресенье. Щенсны является наследником Буффона», — цитирует Аллегри пресс-служба «Ювентуса».

Матч «Ювентус» — «Фиорентина» состоится 20 сентября. Начало — в 21:45 мск. Для Войцеха Щенсны эта игра станет второй в составе туринской команды в Серии А.