Щенсны займёт место Буффона в воротах «Ювентуса» в матче с «Фиорентиной»
Голкипер Войцех Щенсны выйдет в стартовом составе «Ювентуса» на матч 5-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной».
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«В составе будут изменения. Единственное, что я могу сказать уже сегодня, место в воротах займёт Щенсны, Буффон будет отдыхать. Он в порядке, просто в субботу нас ждёт важный матч против “Торино”, затем игра в среду и снова воскресенье. Щенсны является наследником Буффона», — цитирует Аллегри
Матч «Ювентус» — «Фиорентина» состоится 20 сентября. Начало — в 21:45 мск. Для Войцеха Щенсны эта игра станет второй в составе туринской команды в Серии А.
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