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19 сентября 2017, 14:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Голкипер «Баварии» Нойер раньше января на поле не выйдет

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер успешно перенёс операцию и в скором времени приступит к реабилитации.

Голкипер Баварии Мануэль <span class=error>Нойер</span> успешно перенёс операцию и в скором времени приступит к реабилитации. Увеличить
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Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ожидается, что на поле 31-летний футболист вернётся не раньше января.

«Мануэль Нойер вновь получил травму, и это ужасно. Операция прошла успешно, и это самое главное сейчас. Мы с нетерпением ждём его возвращения. Он будет доступен в январе», — сказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Накануне стало известно, что Мануэль Нойер в ходе тренировки сломал левую ногу.

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