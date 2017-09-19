Мировой рекорд «Реала», атлетичное дерби, камень для предателя Витоло

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«РЕАЛ» ПОБЬЕТ МИРОВОЙ РЕКОРД «САНТОСА»

Борха Майораль, открыв счет и забив первый в своей «сливочной» карьере мяч на «Аноэте», не ограничился одним достижением — благодаря этому голу «Реал» догнал «Сантос», к рекорду которого не мог приблизиться никто в мире на протяжении последних 50+ лет. Вот уже 73 матча столичная команда не уходит с поля без забитого мяча — ровно столько накопил флагман бразильского футбола времен Пеле в 1962/63 гг. С первым же голом в следующем матче «Реал» шагнет в историю.

Игра против «Бетиса» — еще одна «королевская» (оба клуба имеют статусную приставку «real») дуэль, после свидания на «Аноэте» — станет первой в чемпионате для Криштиану Роналду, наконец-то отбывшего дисквалификацию, из-за которой он пропустил первые четыре тура ла лиги. Как вы думаете, насколько велика вероятность, что исторический гол запишет на свой счет именно португалец — 100 процентов или 100 процентов?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Real Madrid have scored in each of their last 73 games (all comps), equaling Pele's Santos' record between 1961 and 1963 ? <a href="https://t.co/zSeGiEhY28">pic.twitter.com/zSeGiEhY28</a></p>— CR7 Fans | Ronaldo (@Cr7Prince4ever) <a href="https://twitter.com/Cr7Prince4ever/status/909695994224193536">18 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

АТЛЕТИЧНОЕ ДЕРБИ ЗАВЕРШИТСЯ ВНИЧЬЮ

«Атлетик», накануне потерпевший на Канарских островах первое поражение в сезоне, постарается вернуться в победный строй, но сделать это будет крайне трудно: в последних пяти атлетичных дерби на «Сан-Мамесе» хозяевам удалось набрать лишь одно очко — в прошлом сезоне. В эту среду будет много борьбы и желтых карточек, но маятник не должен качнуться в одну из сторон.

Басков сейчас сильно заботит продление контракта со своим воспитанником, 22-летним вратарем Кепой Аррисабалагой, которого уже называют будущим вратарем сборной Испании. Его контракт заканчивается в следующем июне, переговоры тянутся последние 10 месяцев, но пока безрезультатно. Сумма отступных в действующем соглашении для такого таланта смешная — 10 миллионов евро, поэтому «львы» делают все, чтобы повысить ее, а вокруг «Сан-Мамеса» уже прогуливаются, хищно посматривая на молодого голкипера, представители «Реала».

«Матрасники», на выходных красочно представившие испанской столице свою новую арену, который день приятно удивляются цифрам — клубный магазин на «Ванда Метрополитано» в субботу заработал в три раза больше, чем в самый лучший день до этого. Вернувшийся в состав Антуан Гризманн соскучился по забитым мячам, тем более в Бильбао ему везет — в трех играх, проведенных здесь, француз отличился 4 раза.

СЕВИЛЬЯ «НАТОЧИТ НОЖИ» ДЛЯ ВИТОЛО

Игра между «Севильей» и «Лас-Пальмасом» грозит стать персональным кошмаром для нападающего гостей Витоло. «Рамон Санчес Писхуан» не простил испанцу его предательство — напомним, что Витоло в июле продлил контракт с «Севильей», на следующий день прилетел в Мадрид, провел переговоры с «Атлетико» и, выкупив за сумму отступных у андалусийцев свой договор, подписал новое соглашение с «матрасниками». Из-за запрета ФИФА регистрировать новичков «атлеты» отправили нападающего в полугодичную аренду в «Лас-Пальмас». И вот на носу его первое возвращение на домашнюю арену южан.

Атмосфера с каждым днем накаляется все больше: президент клуба просит болельщиков встретить Витоло «с безразличием», а те в ответ предлагают свою интерпретацию этого слова и «точат жертвенные ножи». Севилья — город роковых страстей, в среду здесь будет особенно громко.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">El mejor recibimiento a Vitolo,es la indiferencia. <a href="https://t.co/isfsG2ziSN">pic.twitter.com/isfsG2ziSN</a></p>— El Machota (@ElMachota) <a href="https://twitter.com/ElMachota/status/909778314038046721">18 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Надпись на бумаге: «Безразличие».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">La indiferencia a Vitolo está bien, pero tirarle tu asiento a la cabeza tiene que estar mejor. Verdad?</p>— J (@MudoSVQ) <a href="https://twitter.com/MudoSVQ/status/909777135719641090">18 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Безразличие к Витоло — это, конечно, хорошо, но швырнуть свое кресло ему в голову было бы еще лучше. Не правда ли?».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Vitolo juega el miércoles<br>Montoya juega el miércoles<br>Montoya machaca a Vitolo<br>Vitolo se pierde la temporada<br>Montoya 6 meses de sanción<br>Fin</p>— DicenQueNuncaSeRinde (@kocholatete) <a href="https://twitter.com/kocholatete/status/909812245869268992">18 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Витоло играет в среду. Монтойя играет в среду. Монтойя ломает все кости Витоло. Витоло пропускает весь сезон. Монтойю дисквалифицируют на полгода. Конец.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Mañana Vitolo saldrá al campo con una equipación un tanto extraña. <a href="https://t.co/z1FuQ0yRtS">pic.twitter.com/z1FuQ0yRtS</a></p>— Lázaro (@DeLazh) <a href="https://twitter.com/DeLazh/status/910018942713958400">19 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Завтра Витоло выйдет на поле вот в таком странном костюме.

19 сентября, вторник

21:00. ВАЛЕНСИЯ — МАЛАГА. Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.55 — Н 4.18 — П2 6.05

23:00. БАРСЕЛОНА — ЭЙБАР. Прогноз «СЭ» — 3:0. Прогноз WinLine — П1 1.11 — Н 9.37 — П2 18.0.

20 сентября, среда

21:00. АТЛЕТИК — АТЛЕТИКО. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 3.41 — Н 3.16 — П2 2.27

21:00. ЛЕГАНЕС — ЖИРОНА. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.16 — Н 3.14 — П2 3.73

22:00. ДЕПОРТИВО — АЛАВЕС. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.91 — Н 3.41 — П2 4.30

23:00. РЕАЛ — БЕТИС. Прогноз «СЭ» — 4:1. Прогноз WinLine — П1 1.10 — Н 9.93 — П2 19.0

23:00. СЕВИЛЬЯ — ЛАС-ПАЛЬМАС. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.39 — Н 4.90 — П2 6.97.

21 сентября, четверг

21:00. ВИЛЬЯРРЕАЛ — ЭСПАНЬОЛ. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.70 — Н 3.54 — П2 4.82

22:00. СЕЛЬТА — ХЕТАФЕ. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 1.81 — Н 3.55 — П2 4.07

23:00. ЛЕВАНТЕ — РЕАЛ СОСЬЕДАД. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.96 — Н 3.28 — П2 2.29.