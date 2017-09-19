Мировой рекорд «Реала», атлетичное дерби, камень для предателя Витоло
«СЭ» анонсирует матчи пятого тура ла лиги и дает на них свой прогноз.
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«РЕАЛ» ПОБЬЕТ МИРОВОЙ РЕКОРД «САНТОСА»
Борха Майораль, открыв счет и забив первый в своей «сливочной» карьере мяч на «Аноэте», не ограничился одним достижением — благодаря этому голу «Реал» догнал «Сантос», к рекорду которого не мог приблизиться никто в мире на протяжении последних 50+ лет. Вот уже 73 матча столичная команда не уходит с поля без забитого мяча — ровно столько накопил флагман бразильского футбола времен Пеле в 1962/63 гг. С первым же голом в следующем матче «Реал» шагнет в историю.
Игра против «Бетиса» — еще одна «королевская» (оба клуба имеют статусную приставку «real») дуэль, после свидания на «Аноэте» — станет первой в чемпионате для Криштиану Роналду,
АТЛЕТИЧНОЕ ДЕРБИ ЗАВЕРШИТСЯ ВНИЧЬЮ
«Атлетик», накануне потерпевший на Канарских островах первое поражение в сезоне, постарается вернуться в победный строй, но сделать это будет крайне трудно: в последних пяти атлетичных дерби на «Сан-Мамесе» хозяевам удалось набрать лишь одно очко — в прошлом сезоне. В эту среду будет много борьбы и желтых карточек, но маятник не должен качнуться в одну из сторон.
Басков сейчас сильно заботит продление контракта со своим воспитанником, 22-летним вратарем Кепой Аррисабалагой, которого уже называют будущим вратарем сборной Испании. Его контракт заканчивается в следующем июне, переговоры тянутся последние 10 месяцев, но пока безрезультатно. Сумма отступных в действующем соглашении для такого таланта смешная — 10 миллионов евро, поэтому «львы» делают все, чтобы повысить ее, а вокруг «Сан-Мамеса» уже прогуливаются, хищно посматривая на молодого голкипера, представители «Реала».
«Матрасники», на выходных красочно представившие испанской столице свою новую арену, который день приятно удивляются цифрам — клубный магазин на «Ванда Метрополитано» в субботу заработал в три раза больше, чем в самый лучший день до этого. Вернувшийся в состав Антуан Гризманн соскучился по забитым мячам, тем более в Бильбао ему везет — в трех играх, проведенных здесь, француз отличился 4 раза.
СЕВИЛЬЯ «НАТОЧИТ НОЖИ» ДЛЯ ВИТОЛО
Игра между «Севильей» и «Лас-Пальмасом» грозит стать персональным кошмаром для нападающего гостей Витоло. «Рамон Санчес Писхуан» не простил испанцу его предательство — напомним, что Витоло в июле продлил контракт с «Севильей», на следующий день прилетел в Мадрид, провел переговоры с «Атлетико» и, выкупив за сумму отступных у андалусийцев свой договор, подписал новое соглашение с «матрасниками».
Атмосфера с каждым днем накаляется все больше: президент клуба просит болельщиков встретить Витоло «с безразличием», а те в ответ предлагают свою интерпретацию этого слова и «точат жертвенные ножи». Севилья — город роковых страстей, в среду здесь будет особенно громко.
Надпись на бумаге: «Безразличие».
«Безразличие к Витоло — это, конечно, хорошо, но швырнуть свое кресло ему в голову было бы еще лучше. Не правда ли?».
Витоло играет в среду. Монтойя играет в среду. Монтойя ломает все кости Витоло. Витоло пропускает весь сезон. Монтойю дисквалифицируют на полгода. Конец.
Завтра Витоло выйдет на поле вот в таком странном костюме.
19 сентября, вторник
21:00. ВАЛЕНСИЯ — МАЛАГА. Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.55 — Н 4.18 — П2 6.05
23:00. БАРСЕЛОНА — ЭЙБАР. Прогноз «СЭ» — 3:0. Прогноз WinLine — П1 1.11 — Н 9.37 — П2 18.0.
20 сентября, среда
21:00. АТЛЕТИК — АТЛЕТИКО. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 3.41 — Н 3.16 — П2 2.27
21:00. ЛЕГАНЕС — ЖИРОНА. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.16 — Н 3.14 — П2 3.73
22:00. ДЕПОРТИВО — АЛАВЕС. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.91 — Н 3.41 — П2 4.30
23:00. РЕАЛ — БЕТИС. Прогноз «СЭ» — 4:1. Прогноз WinLine — П1 1.10 — Н 9.93 — П2 19.0
23:00. СЕВИЛЬЯ —
21 сентября, четверг
21:00. ВИЛЬЯРРЕАЛ — ЭСПАНЬОЛ. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.70 — Н 3.54 — П2 4.82
22:00. СЕЛЬТА — ХЕТАФЕ. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 1.81 — Н 3.55 — П2 4.07
23:00. ЛЕВАНТЕ — РЕАЛ СОСЬЕДАД. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.96 — Н 3.28 — П2 2.29.
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