«Тракай» подтвердил переход Динияра Билялетдинова

Ранее портал championat.com сообщил, что 32-летний Билялетдинов подписал с «Тракаем» контракт на полтора года.

«Да, мы подписали контракт с Динияром. Сейчас мы уже вносим его в заявку на сегодняшний матч», — подтвердил Лемезис.

Последним клубом Билялетдинова был «Рубин», контракт с которым истек по окончании прошлого сезона. Полузащитник перешел в казанский клуб в 2015 году и принял участие в 21 игре (2 гола) в сезоне-2015/16. Однако в прошлом сезоне, когда командой руководил испанец Хави Грасия, Билелятдинов в состав не попадал и не провел на поле ни одной минуты. Ранее полузащитник выступал за московские «Локомотив» и Спартак, а также английский «Эвертон».

В составе «Локомотива» Билялетдинов становился чемпионом России 2004 года, обладателем Кубка страны сезона-2006/07 и Суперкубка-2005. В 2006 году он был выбран игроком года в «Локомотиве». В составе сборной России полузащитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.