По новому контракту Серхио Рамос будет получать в «Реале» € 12 млн в год
Защитник «Реала» Серхио Рамос согласовал с клубом детали нового соглашения.
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Ранее уже сообщалось, что стороны собираются продлить сотрудничество до 2021 года. Как сообщает Sport.es, в новом контракте будут прописаны улучшенные условия для защитника — по договору Рамос будет получать в «Реале» € 12 млн в год.
В настоящее время стороны определяются с датой подписания соглашения. При этом отмечается, что Рамос добивался контракта до 2022 года.
В текущем сезоне 31-летний футболист провёл в Примере три матча и сделал одну голевую передачу.
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