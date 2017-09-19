Футболистка сборной России Карпова перешла из «Чертаново» в «Валенсию»
Футболистка сборной России Надежда Карпова объявила, что перешла из «Чертаново» в «Валенсию».
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Об этом 22-летний нападающая рассказала в интервью телеканалу «Россия 24».
«Я ничего не знала про их чемпионат, узнала о “Валенсии” от своей испанской бывшей сокомандницы Марии Руис. Она мне рассказала, что это очень хорошая команда, которая идёт на третьем месте после “Атлетико” и “Барселоны”. По её словам, это очень хороший уровень, огромный клуб, большая структура, и она уверена, что для меня это был бы очень прогрессивный переход, в футбольном плане просто невероятный уровень.
Когда узнала, что меня выбрал такой большой клуб, который играет 2:1 с “Барселоной”, сначала думала: “Почему я? Господи, как вы вообще меня нашли? Это вообще реально?” То есть просто не верила и, конечно, сразу сказала руководителям “Чертаново”: “Пожалуйста, сделайте всё, что в ваших силах, чтобы этот переход состоялся”.
Почему российские
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