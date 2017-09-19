Футболистка сборной России Карпова перешла из «Чертаново» в «Валенсию»

Об этом 22-летний нападающая рассказала в интервью телеканалу «Россия 24».



«Я ничего не знала про их чемпионат, узнала о “Валенсии” от своей испанской бывшей сокомандницы Марии Руис. Она мне рассказала, что это очень хорошая команда, которая идёт на третьем месте после “Атлетико” и “Барселоны”. По её словам, это очень хороший уровень, огромный клуб, большая структура, и она уверена, что для меня это был бы очень прогрессивный переход, в футбольном плане просто невероятный уровень.



Когда узнала, что меня выбрал такой большой клуб, который играет 2:1 с “Барселоной”, сначала думала: “Почему я? Господи, как вы вообще меня нашли? Это вообще реально?” То есть просто не верила и, конечно, сразу сказала руководителям “Чертаново”: “Пожалуйста, сделайте всё, что в ваших силах, чтобы этот переход состоялся”.



Почему российские мужчины-футболисты так редко уезжают за рубеж? Мне кажется, им тяжелее, поскольку учитывается не только их решение. Понятно, что последнее слово всегда за футболистами, но, думаю, у них это ещё и бизнес. Они почему-то переживают, не потеряют ли в деньгах. То есть футбольная составляющая играет главную роль, но есть вещи, которые они ценят не меньше футбольного прогресса», — сказала Карпова.