Азар исключил свой переход в «ПСЖ»
Полузащитник «Челси» Эден Азар заявил, что никогда не перейдет в «Пари Сен-Жермен», сообщает Sky Sports.
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В летнее трансферное окно имя 26-летнего бельгийца называлось в числе возможных новичков французского клуба. Однако сам Азар исключил, что
«Если я однажды вернусь во Францию, то только в «Лилль», — сказал полузащитник сборной Бельгии.
Напомним, Азар является воспитанником «Лилля», за который играл с 2007 по 2012 годы. За пять сезонов в лиге 1 игрок провел 194 матча и забил 50 голов.
После этого он перешел в «Челси» и начал в составе клуба шестой сезон. Контракт Азара с «синими» рассчитан до 2020 года.
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