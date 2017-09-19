Д. Билялетдинов продолжит карьеру в литовском «Тракае»

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В казанской команде Билялетдинов играл с 2015 по 2017 год. В активе хавбека 21 официальный матч, 2 гола и 3 результативные передачи. На протяжении карьеры 32-летний полузащитник также выступал за «Локомотив», «Эвертон», «Спартак», «Анжи» и «Торпедо».

После 24 туров «Тракай», который тренирует российский тренер Олег Василенко, занимает в чемпионате Литвы 2-е место.