Д. Билялетдинов продолжит карьеру в литовском «Тракае»
По информации «Чемпионата», полузащитник Динияр Билялетдинов, последним клубом которого был «Рубин», продолжит карьеру в литовском «Тракае».
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Соглашение рассчитано на полтора года.
В казанской команде Билялетдинов играл с 2015 по 2017 год. В активе хавбека 21 официальный матч, 2 гола и 3 результативные передачи. На протяжении карьеры 32-летний полузащитник также выступал за «Локомотив», «Эвертон», «Спартак», «Анжи» и «Торпедо».
После 24 туров «Тракай», который тренирует российский тренер Олег Василенко, занимает в чемпионате Литвы 2-е место.
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