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19 сентября 2017, 12:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Д. Билялетдинов продолжит карьеру в литовском «Тракае»

По информации «Чемпионата», полузащитник Динияр Билялетдинов, последним клубом которого был «Рубин», продолжит карьеру в литовском «Тракае».

По информации Чемпионата полузащитник Динияр Билялетдинов последним клубом которого был Рубин продолжит карьеру в литовском Тракае. Увеличить
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В казанской команде Билялетдинов играл с 2015 по 2017 год. В активе хавбека 21 официальный матч, 2 гола и 3 результативные передачи. На протяжении карьеры 32-летний полузащитник также выступал за «Локомотив», «Эвертон», «Спартак», «Анжи» и «Торпедо».

После 24 туров «Тракай», который тренирует российский тренер Олег Василенко, занимает в чемпионате Литвы 2-е место.

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