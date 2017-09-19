Полузащитник «Лас-Пальмаса» отыграл матч против «Атлетика» с температурой «+40»
Полузащитник «Лас-Пальмаса» Хонатан Виера провел матч 4-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (1:0) с температурой «+40».
Хавбек отыграл все 90 минут. По его словам, он очень хотел играть.
— Я был чуть ли не мертвым. В кровати у меня был сильный озноб, — отметил Виера в эфире UD Radio. — Доктор дал мне все, что он мог, чтобы я поправился. Я очень устал. Просто хотел играть и помочь команде. Не хотел мириться с болезнью.
|17.09.2017 19:30
|Зрители 19213
|основной раунд: 4-й тур
|Gran Canaria
|Лас-Пальмас
|1:0
|Атлетик
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Маноло Маркес
|Хосе Анхель Сиганда
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|5
|7
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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