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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31052206/
19 сентября 2017, 12:32 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Полузащитник «Лас-Пальмаса» отыграл матч против «Атлетика» с температурой «+40»

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Хонатан Виера провел матч 4-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (1:0) с температурой «+40».

Хавбек отыграл все 90 минут. По его словам, он очень хотел играть.

— Я был чуть ли не мертвым. В кровати у меня был сильный озноб, — отметил Виера в эфире UD Radio. — Доктор дал мне все, что он мог, чтобы я поправился. Я очень устал. Просто хотел играть и помочь команде. Не хотел мириться с болезнью.

17.09.2017 19:30 Зрители 19213 основной раунд: 4-й тур Gran Canaria
Лас-Пальмас 1:0 Атлетик
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Маноло Маркес Хосе Анхель Сиганда
Голы
87′ Лоик Реми (Дани Кастельяно) 7
Составы
Леандро Чичисола 13
Маурисио Лемос 3
Маседу Роша Мишел 12
Ксимо Наварро 22
Дани Кастельяно 23
Хонатан Вьера 21
Альберто Аквилани 25
58′ Хонатан Кальери 9
37′ Ален Халилович 8
63′ Усама Таннан 10
84′ Хави Кастельяно 18
Висенте Гомес 4
64′ Виктор Мачин Перес Витоло 20
Лоик Реми 7
1 Кепа Аррисабалага
2 Энеко Боведа
3 Энрик Саборит
4 Эмерик Ляпорт 60′
30 Унаи Нуньес
21 Микель Весга 77′
22 Эскудеро Рауль Гарсия
11 Иньяки Уильямс
8 Андер Итурраспе 87′
7 Беньят Эчеварриа
14 Маркель Сусаэта 63′
10 Гоньи Икер Муниаин
19 Сабин Мерино 63′
20 Ариц Адурис 64′
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 5
7 Угловые 6
12 Фолы 19
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лас-Пальмас
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