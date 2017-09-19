Полузащитник «Лас-Пальмаса» отыграл матч против «Атлетика» с температурой «+40»

Хавбек отыграл все 90 минут. По его словам, он очень хотел играть.

— Я был чуть ли не мертвым. В кровати у меня был сильный озноб, — отметил Виера в эфире UD Radio. — Доктор дал мне все, что он мог, чтобы я поправился. Я очень устал. Просто хотел играть и помочь команде. Не хотел мириться с болезнью.